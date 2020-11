Τεχνολογία - Επιστήμη

Στα σκαριά το πρώτο ψηφιακό χριστουγεννιάτικο χωριό στην Ελλάδα!

Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά αλλά το πνεύμα των γιορτών μπορεί τώρα να φθάσει σε κάθε σπίτι, εύκολα, γρήγορα και με... ασφάλεια!

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για το 7ο Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Κόσμου στην Κατερίνη, το οποίο θα είναι έτοιμο σε λίγες ημέρες στον Καπνικό Σταθμό και φέτος η όμορφη αυτή και ζεστή γωνιά της πόλης, λόγω των διαφορετικών συνθηκών, θα έχει ψηφιακή μορφή. Με πρωτοβουλία πολιτών της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας και του δήμου Κατερίνης θα στηθεί το χριστουγεννιάτικο σκηνικό, απ' όπου θα μεταδίδονται μέσω livestreaming, σε πραγματικό χρόνο, ποικίλες δραστηριότητες κι ακόμη κι ο Άι Βασίλης θα χρησιμοποιεί το τάμπλετ του για να συνομιλεί με τα παιδιά.

«Ο Άι Βασίλης θα διαβάζει καθημερινά ένα παραμύθι από την αυλή, καθισμένος δίπλα στη φωτιά. Στην Παραμυθούπολη, η Λήδα με την Αθηνά, οι οποίες είναι αδερφές, θα παίζουν μία θεατρική παράσταση. Στο Αράνι η οικογένεια του Γιώργου και της Βάσως θα παίξουν κουκλοθέατρο, επίσης πατέρας και κόρη θα ανεβάσουν μια παράσταση, ενώ κάθε βράδυ στις 7 θα σηκώνονται από την αυλή 10 πανέμορφα αερόστατα για να φωτίσουν τον ουρανό και να τα χαρούν όλα τα παιδιά της πόλης από το μπαλκόνι του σπιτιού τους», λέει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο Ηλίας Τσολακίδης, ιδρυτικό μέλος της εθελοντικής ομάδας. Κύριο μέλημα των διοργανώνων, όπως επισημαίνουν, είναι να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και την ίδια ώρα να μπει το εορταστικό κλίμα στα σπίτια όλων όσοι τις προηγούμενες χρονιές επισκέπτονταν το παραμυθένιο χωριό.

Ο καπνικός σταθμός λειτουργεί 100 χρόνια και φέτος, ηλικιωμένοι 80 και 90 ετών θα αφηγηθούν στην κάμερα ιστορίες από το παρελθόν ώστε να μάθουν οι μικρότεροι την ιστορία του τόπου τους αλλά και τις συνθήκες εορτών περασμένων ετών.

«Κακά τα ψέματα! Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά! Εμείς, αποφασίσαμε να μην αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη γιατί στα εύκολα όλοι μπορούν! Και επειδή υποσχεθήκαμε, κυρίως στους εαυτούς μας, να μην στερήσουμε τη χαρά των εορτών από κανένα παιδί, φέτος θα γιορτάσουμε διαφορετικά! Μα θα γιορτάσουμε! Η αυλή του Καπνικού Σταθμού και όλοι οι χώροι του θα στολιστούν κανονικά και με την ίδια μεγαλοπρέπεια και σχολαστική φροντίδα, όπως κάθε άλλη χρονιά και την εικόνα αυτή θα την μεταφέρουμε στα σπίτια όλων των πολιτών, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό», σημειώνει ο Γιώργος Κωτίδης, επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Όλες οι δραστηριότητες θα καταγράφονται (μερικές απ' αυτές εντός των επόμενων ημερών) και θα ανεβαίνουν, οι περισσότερες ζωντανά, στο διαδίκτυο, μέσω live streaming, με στόχο να υπάρχει καθημερινά ένα πρόγραμμα τουλάχιστον 90 λεπτών με νέο περιεχόμενο, το οποίο θα μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα παιδιά από το σπίτι τους είτε από την τηλεόραση είτε από την οθόνη του υπολογιστή τους.