Κοινωνία

Πολεμικό Ναυτικό: το σποτ για τον εορτασμό του προστάτη του Αγίου Νικολάου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το οπτικοακουστικό σποτ δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού, στο διαδίκτυο.