Πολιτική

Κορονοϊός - Πλακιωτάκης: Το μήνυμά του μέσα από τον “Ευαγγελισμό”

Στη ΜΑΦ του «Ευαγγελισμού» με κορονοϊό νοσηλεύεται ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής. Τι έγραψε στο twitter.

Τις ευχαριστίες του προς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αλλά και τον κόσμο για τις ευχές του, εκφράζει μέσα από το Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος νοσηλευέται με κορονοϊό από το βράδυ του Σαββάτου (28/11).

«Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και τις ευχές σας. Είμαι σε καλά χέρια. Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό κάνουν το καλύτερο για όλους και τους αξίζει ένα τεράστιο ευχαριστώ. Εύχομαι όλοι οι ασθενείς να επιστρέψουμε γρήγορα υγιείς κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα», έγραψε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πλακιωτάκης είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό σε εξέταση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και αν και αρχικά παρέμεινε σε καραντίνα στο σπίτι του ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, τελικά κρίθηκε σκόπιμο να νοσηλευτεί καθώς ανέβασε πυρετό.