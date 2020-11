Κοινωνία

Σφακιανάκης σε δημοσιογράφους: δεν θέλω να σας πω κάτι γιατί…

Γιατί αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του. Τι είπε στους δημοσιογράφους αποχορώντας.

Ο γνωστός τραγουδιστής Νότης Σφακιανάκης, που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, μετά τη χθεσινή σύλληψη του, κατηγορούμενος για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ίδια χρήση, ζήτησε και πήρε αναβολή για την εκδίκαση της υπόθεσης του.

Ο κ. Σφακιάνακης θα περάσει και πάλι το κατώφλι των δικαστηρίων στις 2 Δεκεμβρίου, καθώς ο συνήγορος του, Αλέξης Κούγιας, δεν μπόρεσε να παραστεί καθώς βρίσκεται εκτός Αθηνών για άλλη υπόθεση.

Εξερχόμενος των Δικαστηρίων, ο κ. Σφακιανάκη είπε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν, ««Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να μην πω κάτι γιατί θα σας πω κάτι άσχημο».