Πολιτική

Πάιατ: στο καλύτερο επίπεδο όλων των εποχών η αμυντική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

Τι είπε ο Αμερικανός πρέσβης για το ενδεχόμενο απόκτησης των F-35 από τη χώρα μας.

Το μήνυμα πως η αμυντική σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για να την περαιτέρω ενίσχυση της, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής απόκτησης των F-35 στη χώρα μας, στέλνει με σημερινή δήλωσή του ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, διαψεύδοντας δημοσιεύματα περί του αντιθέτου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο ανώτατο επίπεδo, έχουν χαιρετίσει το ενδιαφέρον της Ελλάδας να αποκτήσει τα F-35 για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, σημειώνει στη δήλωσή του ο Τζέφρι Πάιατ και τονίζει χαρακτηριστικά. «Έχουμε δείξει την υποστήριξή μας για την προμήθεια και συνεργαζόμαστε στενά για ένα μελλοντικό πρόγραμμα απόκτησης, το οποίο θα ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας, θα διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και θα βελτιώσει την περιφερειακή σταθερότητα. Όλα τα δημοσιεύματα περί του αντιθέτου είναι ψευδή και αποτελούν παραποίηση της πολιτικής των ΗΠΑ».

Επίσης, ο Αμερικανός πρέσβης επισημαίνει πως η αμυντική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και είναι μια από τις ισχυρότερες στρατιωτικές σχέσεις της Αμερικής στην Ευρώπη, και δηλώνει.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για τη συνεργασία άμυνας και ασφάλειας με την Ελλάδα και εργαζόμαστε καθημερινά για να την περαιτέρω ενίσχυσή της, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής απόκτησης των F-35 στην Ελλάδα. Ο δρόμος για την απόκτηση των F-35 είναι μια πολυετής διαδικασία που θα βασίζεται φυσικά στις επιτυχίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 Viper της Ελλάδας».