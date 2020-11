Πολιτική

Γεννηματά: κυβερνητικές ολιγωρίες στη διαχείριση του δεύτερου κύματος της πανδημίας

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση ασκεί η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, αναφορικά με την πανδημία του κορονοϊού.

«Είναι πια ολοφάνερες οι ευθύνες της κυβέρνησης για την έλλειψη προετοιμασίας και την καλλιέργεια κλίματος εφησυχασμού, που οδήγησαν στο επιθετικό δεύτερο κύμα της πανδημίας, την απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών και στο νέο επώδυνο lockdown. Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε ότι επί πολλούς μήνες -και παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις- η Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για την ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας -παρά τις συγκεκριμένες και στοχευμένες προτάσεις που καταθέσαμε.

Οι νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας COVID-19 προήλθαν κυρίως από δωρεές και από μετατροπή άλλων χώρων των δημοσίων νοσοκομείων σε ΜΕΘ εκτάκτου ανάγκης. Ενώ οι προκηρύξεις για τη στελέχωσή τους έγιναν μόλις τον Νοέμβριο με μεγάλη καθυστέρηση. Τα νοσοκομεία αφέθηκαν κυριολεκτικά στην τύχη τους. Αποτέλεσμα της κυβερνητικής αδυναμίας και ανικανότητας, είναι τα τραγικά φαινόμενα που παρουσιάσθηκαν ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα και όλη τη Βόρεια Ελλάδα» αναφέρει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά σε επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό.

Η κυρία Φώφη Γεννηματά, παράλληλα, καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι «δεν είχε γνώση της επιδημιολογικής κατάστασης κάθε περιοχής. Πράγμα που εξηγεί το γιατί ξέφυγε η πανδημία. Μάλιστα, όπως φαίνεται, δεν υπήρχε ούτε καν ολοκληρωμένο Μητρώο Ασθενών, ενώ οι κυβερνητικοί αρμόδιοι ανταγωνίζονταν σε σχέση με τη διαχείριση των στοιχείων εις βάρος της δημόσιας υγείας. Είναι αποκαλυπτικά όσα δημοσίευσε «Το Βήμα της Κυριακής». Υπάρχει σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης για την αντιμετώπιση της πανδημίας για την οποία έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας».

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ υποστηρίζει ότι «από τις συνεχείς αντικρουόμενες και αλληλοαναιρούμενες δηλώσεις των υπουργών, προκύπτει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει σχέδιο για ένα ασφαλές άνοιγμα, όταν οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν. Δεν έχει προετοιμασθεί για τα απαραίτητα μαζικά τεστ για την ιχνηλάτηση κρουσμάτων, την πλήρη ενεργοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, την αποτροπή του συνωστισμού σε μέσα μεταφοράς και σχολεία. Ένα lockdown - ακορντεόν θα έχει βαριές συνέπειες τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την οικονομία. Για το ασφαλές άνοιγμα καταθέσαμε πρόσφατα συγκεκριμένες προτάσεις που τυγχάνουν της αποδοχής πολλών ειδικών επιστημόνων».

Σημειώνει ότι «επί οκτώ μήνες η κυβέρνηση επέτρεπε στους ιδιώτες να αισχροκερδούν εις βάρος των πολιτών με τις χρεώσεις των τεστ. Και μάλιστα με αμφίβολης ποιότητας τεστ, αφού δεν υπήρξε πιστοποίηση εργαστηρίων και αντιδραστηρίων. Όταν προτείναμε τη διατίμησή τους και την υποχρεωτική συνταγογράφησή τους, από τον περασμένο Μάρτιο, οι αρμόδιοι υπουργοί την αρνήθηκαν. Τώρα, κάτω από τη γενική κατακραυγή η διατίμηση εξαγγέλθηκε. Όμως και πάλι -προφανώς για να ευνοηθούν συμφέροντα- δεν προχωρεί η Κυβέρνηση στους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας, ούτε προσπαθεί να εντάξει όλα τα εργαστήρια σε ενιαίο σχεδιασμό. Κυρίως δεν υιοθετεί τη στρατηγική που προβλέπει τα στάδια test - ιχνηλάτηση - απομόνωση σε κάθε περιοχή».

Ακόμη, η κ. Γεννηματά επικρίνει τον πρωθυπουργό ότι «όπως στο πρώτο κύμα της πανδημίας, έτσι και στο δεύτερο, εξαγγέλλετε προσωπικά το νέο ΕΣΥ. Χωρίς να κάνετε τίποτα απολύτως στη συνέχεια».

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, καλεί τον πρωθυπουργό να προσέλθει στην Βουλή και να απαντήσει στα ερωτήματα: «εάν και ποιο είναι το κυβερνητικό σχέδιο για το ασφαλές "άνοιγμα". Τι μέτρα έχετε λάβει για τον καλύτερο συντονισμό των νοσοκομειακών μονάδων όλης της χώρας; Υπάρχει αξιόπιστο ολοκληρωμένο Μητρώο Ασθενών, στον ΕΟΔΥ, στο Υπουργείο Υγείας, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας; Τι βελτιώσεις προβλέπονται για την καλύτερη επιδημιολογική αξιολόγηση κάθε περιοχής. Εάν Υπάρχει σχεδιασμός και ποιος είναι για τη διενέργεια μαζικών τεστ (και δειγματοληπτικά στον πληθυσμό) ώστε να ανιχνεύεται η διασπορά των κρουσμάτων και να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα. Εάν θα υπάρξουν μέτρα πιστοποίησης για τα ιδιωτικά εργαστήρια. Εάν καταγράφονται τα τεστ του ιδιωτικού τομέα και εάν υπάρχει έλεγχος» και τέλος «εάν θα διατεθούν οι πρόσθετοι, απαραίτητοι πόροι για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Εάν θα μονιμοποιηθεί το επικουρικό προσωπικό και εάν θα ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά και εάν θα τους χορηγηθεί δώρο Χριστουγέννων».