Τσάντγουικ Μπόουζμαν: Φίλοι και συγγενείς τίμησαν τον “Black Panther”

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν θα γιόρταζε τα 44α γενέθλιά του στις 29 Νοεμβρίου και η οικογένεια του καθώς και οι φίλοι του δεν τον ξέχασαν... Ο ηθοποιός πέθανε τον περασμένο Αύγουστο ύστερα από μία μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Χωρίς να αναφερθεί άμεσα στο θάνατο του ηθοποιού, ο αδελφός του, Κέβιν, μοιράστηκε μία φωτογραφία με λευκά λουλούδια γράφοντας: «Σήμερα είναι μία καλή μέρα για να δώσεις σε κάποιον λουλούδια».

Αλλά και η εταιρεία παραγωγής του «Μαύρου Πάνθηρα», Marvel μοιράστηκε ένα βίντεο από στιγμιότυπα από τον ρόλο του Μπόουζμαν ως βασιλιά T'Challa από την ταινία του 2018. «Να ζήσει ο βασιλιάς. #WakandaForever», έγραψε το στούντιο.

Η στιλίστρια του ηθοποιού, Ashley Weston, έγραψε: «Μου λείπεις καθημερινά, αλλά ξέρω ότι είσαι με τους προγόνους μας που μας κοιτάζουν. Και ξέρω ότι θα νιώθω πάντα το πνεύμα και την αγάπη σου γύρω μου... αλλά, εύχομαι να ήσουν ακόμα εδώ μαζί μας».

Στη δική του ανάρτηση, ο ράπερ Common έγραψε: «Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν θα γινόταν 44 ετών σήμερα. Χρόνια πολλά Βασιλιά».

Ο Τσάντγουικ πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 43 ετών. Οι εκπρόσωποι του ηθοποιού μοιράστηκαν τα νέα στους λογαριασμούς του στο Twitter και στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου ΙΙΙ το 2016 και το αντιμετώπισε καθώς προχωρούσε στο στάδιο IV.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα, ο ηθοποιός κέρδισε το πρώτο μετά θάνατον βραβείο για την ερμηνεία του στην ταινία «Ma Rainey's Black Bottom», η οποία θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον επόμενο μήνα.