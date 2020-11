Πολιτισμός

Προϊστορικοί τάφοι βρέθηκαν σε οικόπεδο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντική ανακάλυψη στην Ηλεία. Αποκαλύφθηκαν τάφοι από το τέλος του 4ου έως και τον 2ο αιώνα π.Χ.

Οκτώ τάφοι διαφόρων τύπων αποκαλύφθηκαν και ερευνήθηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατης σωστικής ανασκαφικής έρευνας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη θέση «Ντρουμπές ή Παλιάμπελα» εντός της Τ.Κ. Αυγείου, Δήμου Ήλιδος, Π.Ε. Ηλείας.

Οι τάφοι χρονολογούνται, σύμφωνα με την προκαταρκτική εξέταση των κτερισμάτων τους, από το τέλος του 4ου έως και τον 2ο αιώνα π.Χ. Πιο αναλυτικά εντοπίστηκαν τρεις ταφικοί πίθοι, τέσσερις κιβωτιόσχημοι και ένας κεραμοσκεπής τάφος. Οι τάφοι αυτοί αποτελούν τμήμα της δυτικής νεκρόπολης της αρχαίας πόλης της Ήλιδος, από την οποία έχουν μέχρι σήμερα ανασκαφεί πάνω από 200 τάφοι χρονολογούμενοι στην ύστερη κλασική και ελληνιστική περίοδο.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα του ταφικού πίθου 1 μεταξύ των οποίων μία χάλκινη τεφροδόχος υδρία με τη βάση της, η οποία φέρει ανθεμωτή διακόσμηση στις λαβές και λεοντοκεφαλές στο σημείο ένωσης των λαβών με το χείλος και ένα χάλκινο πτυκτό κάτοπτρο. Από την πρώτη εκτίμηση των κτερισμάτων του, ο ταφικός πίθος χρονολογείται στα τέλη του 4ου με αρχές του 3ου αι. π.Χ. Πέρα από το μεγάλο αριθμό των αγγείων της ελληνιστικής εποχής κυρίως, από τα ευρήματα των υπόλοιπων τάφων ξεχωρίζει μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με αετωματική επίστεψη.