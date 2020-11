Κόσμος

Κομισιόν για κυρώσεις σε Τουρκία: τα πάντα είναι στο τραπέζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα δούμε προς ποιες κατευθύνσεις θα προχωρήσουμε με βάση τις ενέργειες και τις ανακοινώσεις της Τουρκίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Οι ηγέτες των κρατών-μελών θα αποφασίσουν στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν αναφορικά με την Τουρκία ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ Στάνο κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, τονίζοντας ότι «τα πάντα είναι στο τραπέζι».

«Έχουμε ξεκινήσει να εργαζόμαστε επάνω στη θετική ατζέντα και την απαραίτητη προετοιμασία και επίσης για τη Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, τις ενέργειες της Τουρκίας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα γίνει η επαναξιολόγηση προς ποιες κατευθύνσεις θα προχωρήσουμε αναφορικά με τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Τα πάντα είναι στο τραπέζι» σημείωσε ο Πίτερ Στάνο και προσέθεσε ότι «έχουμε κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες και θα δούμε την απόφαση των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ, προς ποιες κατευθύνσεις θα προχωρήσουμε με βάση τις ενέργειες και τις ανακοινώσεις της Τουρκίας».

Επιπροσθέτως, ο κ. Στάνο επισήμανε ότι «δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, που σημαίνει ότι οι ηγέτες της ΕΕ και των κρατών-μελών της ΕΕ θα συναντηθούν κατά το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο και θα ξαναδούν εάν η Τουρκία υλοποίησε τις προσδοκίες τους». Συμπλήρωσε ότι «οι προσδοκίες τους ήταν υπέρ της αποκλιμάκωσης και της δέσμευσης για έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Δεν θα γίνει επανεξέταση στο πλαίσιο μιας ανακοίνωσης ή στο πλαίσιο μιας ενέργειας, αλλά με βάση τις ενέργειες, τις ανακοινώσεις και τη συμπεριφορά για συγκεκριμένη περίοδο. Όπως είπα το χρονοδιάγραμμα είναι ξεκάθαρο και είναι η Σύνοδος του Δεκεμβρίου».