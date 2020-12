Life

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για όσα έχω πετύχει

Ο Αμερικανός ηθοποιός αναδείχθηκε ο πιο σέξι άνδρας για το 2020.

Ευγνωμοσύνη αισθάνεται, για όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα, ο πιο σέξι άνδρας για το 2020, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και το εκφράζει με κάθε ευκαιρία.

Μιλώντας, νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο 33χρονος ηθοποιός στο περιοδικό People, είπε ότι στο μέλλον θα ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο με τη σκηνοθεσία και λιγότερο με την υποκριτική και να παράγει πολύ περισσότερα.

Στους στόχους της επόμενης δεκαετίας για τον «Μαύρο Πάνθηρα» είναι να αποκτήσει οικογένεια, αλλά και να αφήσει το στίγμα του μέσα από τους ρόλους του.

Ο Τζόρνταν είναι ιδιαίτερα ενεργός και στα θέματα των φυλετικών διακρίσεων. «Νομίζω ότι υπάρχει μία στιγμή και ένα μέρος για τα πάντα», δήλωσε ο Τζόρνταν και πρόσθεσε ότι «επιλέγω τις στιγμές μου ώστε να αφήσω τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Μπορούμε να δράσουμε, λιγότερο ή περισσότερο, για να βοηθήσουμε στην αλλαγή που θέλουμε να δούμε».