Πειρατεία σε πλοίο του Βαγγέλη Μαρινάκη

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας για το περιστατικό και την κατάσταση του πληρώματος.

Νέα πειρατεία, ενώ εεντείνεται η αγωνία για τους ναυτικούς που κρατούνται όμηροι στην Νιγηρία, εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Κόλπο της Γουινέας, αυτή τη φορά σε δεξαμενόπλοιο της Capital Ship Management, του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ασφαλείας Dryad Global το δεξαμενόπλοιο, 38.000-dwt «Agisilaos» το οποίο ναυπηγήθηκε το 2006 δέχθηκε επίθεση από ομάδα πειρατών οι οποίοι απήγαγαν τέσσερα μέλη του πληρώματος, το οποίο αριθμεί 23 άτομα Ρώσους, Ρουμάνους και Φιλιπινέζους.

Το πλοίο αργότερα κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Lome.

Νωρός το απόγευμα, σε επίσημη ανακοίνωση της, η Capital Ship Management αναφέρει ότι σημειώθηκε περιστατικό που αφορά στην ασφάλεια του πλοίου «Agisilaos» στις 29 Νοεμβρίου στις 21:12 ανοικτά των ακτών του Lome του Τogo. Η Capital έχει ξεκινήσει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης και έχει ειδοποιήσει τις αρμόδιες λιμενικές και ναυτιλιακές αρχές. Λόγω της ευαίσθητης φύσης του συμβάντος δεν θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πρόκειται για το 24ο περιστατικό πειρατείας που καταγράφεται στην περιοχή το 2020, στην διάρκεια του οποίου έχουν απαχθεί συνολικά από πειρατές 122 ναυτικοί.