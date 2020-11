Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: παράταση για το επίδομα γέννησης

Μέχρι πότε δίνεται παράταση σε όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση.

Την παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου για το επίδομα γέννησης σε νέους γονείς γνωστοποίησε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι νέοι γονείς, κατά παρέκκλιση της αρχικής τρίμηνης προθεσμίας και εφόσον για διαφορετικούς λόγους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την σχετική αίτηση ή δεν την υπέβαλαν οριστικά έως και τις 26 Νοεμβρίου 2020, έχουν πλέον μία δεύτερη ευκαιρία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να τους χορηγηθεί το επίδομα γέννησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4756/26-11-2020 (ΦΕΚ 235 Α), οι δυνητικοί δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης που έχασαν την τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, όσοι δημιούργησαν αίτηση, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2020, αλλά δεν την υπέβαλαν οριστικά και έληξε, πριν την εν λόγω ημερομηνία, η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της, καθώς και όσοι από τους υποψήφιους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση και τους ζητήθηκε, μέσω της εφαρμογής, η προσκόμιση έως τις 26 Νοεμβρίου 2020 σε Κέντρο Κοινότητας ή δήμο συμπληρωματικών δικαιολογητικών, προκειμένου να διεξαχθεί ο έλεγχος και να οριστικοποιηθεί η υποβολή αίτησης και έχασαν την προθεσμία, θα πρέπει να προβούν στην υποβολή της έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να τους χορηγηθεί το επίδομα.

Σημειώνεται ότι στο άνω δεξιό μέρος της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης, που υποβάλλεται στη διεύθυνση https://epidomagennisis.gr, εμφανίζεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, αμέσως μετά την εισαγωγή των στοιχείων που ζητούνται για το επιδοτούμενο νεογέννητο.

Γενικές πληροφορίες για το επίδομα γέννησης είναι διαθέσιμες στη σελίδα του ΟΠΕΚΑ: https://opeka.gr/epidoma-gennisis/.