Χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε απορριμματοφόρο (βίντεο)

Έγινε αντιληπτή κατά το άδειασμα κάδου απορριμμάτων. Ακινητοποιήθηκε το όχημα και έσπευσαν πυροτεχνουργοί.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο του Βόλου, καθώς εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των σκουπιδιών στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και Μαυροκορδάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το magnesianews.gr, κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των σκουπιδιών ξέσπασε φωτιά στον χώρο συλλογής και αποθήκευσης του απορριμματοφόρου. Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας αντιλήφθηκαν τότε την ύπαρξη της χειροβομβίδας και σήμαναν συναγερμός.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε και ενημερώθηκε η Αστυνομία, που έσπευσε να αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, πυροτεχνουργοί μετέβησαν στο σημείο και να περισυλλέξουν με ασφάλεια το αντικείμενο και να διαπιστωθεί αν πρόκειται για αληθινή χειροβομβίδα ή όχι.

