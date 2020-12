Life

Η Έλεν ντε Τζένερις πούλησε 33 εκατ. δολάρια το σπίτι της στην Καλιφόρνια

Πωλήθηκε πολύ ακριβότερα από ό,τι είχε αγοραστεί στις αρχές του 2019.

H Έλεν ντε Τζένερις και η Πόρσια ντε Ρόσι πούλησαν το κτήμα τους στην Καλιφόρνια. Το σπίτι είναι εμπνευσμένο από τα σπίτια του Μπαλί και πωλήθηκε έναντι 33,3 εκατ. δολαρίων.

Το σπίτι πωλήθηκε κατά 6 εκατ. δολάρια ακριβότερο από ό,τι το ζευγάρι το είχε αγοράσει στις αρχές του 2019, καθώς τότε είχαν διαθέσει 27 εκατ. δολάρια για την απόκτησή του. Ωστόσο το σπίτι ανακαινίστηκε με αποτέλεσμα το τελικό κέρδος να είναι μικρότερο, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό το κόστος της ανακαίνισης.

Η αρχική τιμή πώλησης ήταν τα 40 εκατ. δολάρια. Στο πλαίσιο της ανακαίνισης το ζευγάρι μεγάλωσε τη βεράντα του σπιτιού, ώστε να έχει άπλετη θέα στην πισίνα και τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Με την ανακαίνιση το σπίτι απαλλάχθηκε από παλαιότερα στοιχεία, τα οποία αντικαταστάθηκαν με πιο σύγχρονα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ασφάλεια του κτήματος, ιδιαίτερα μετά τον Ιούλιο, όταν σημειώθηκε διάρρηξη, σύμφωνα με το Variety. Τα βασικά στοιχεία του σπιτιού παρέμειναν σταθερά, όπως για παράδειγμα τα τέσσερα υπνοδωμάτια.