Κορονοϊός: εξιτήριο για τον Ιερώνυμο

Τι αναφέρεται σε ανακοινωση για την κατάσταση της υγείας του. Το μήνυμα του Γ. Πλακιωτάκη απο την ΜΑΦ του "Ευαγγελισμού|". Αποθεραμεύθηκε ο πρώην Καλαβρύτων, Αμβρόσιος.

Εξιτήριο μετά απο πολυήμερη παραμονή στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του "Ευαγγελισμού" έλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος νόσησε απο κορονοϊό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", "Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερώνυμος, έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο σήμερα στις 15:45, μετά από νοσηλεία δώδεκα (12) ημερών".

Αμέσως μετά το εξιτήριο που έλαβε, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος έφθασε στην οικία του εντός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου και θα παραμείνει το επόμενο χρονικό διάστημα, παρακολουθούμενος από τους θεράποντες ιατρούς του.

Σε δήλωση του αναφέρει τα εξής:

Αυτή τη στιγμή ανάβω, στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Παύλου στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ένα κερί για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους συνανθρώπους μας, που δίνουν τον προσωπικό τους αγώνα απέναντι σε αυτόν τον επικίνδυνο και ύπουλο εχθρό. Έναν εχθρό τον οποίο θα υπερνικήσουμε με την βοήθεια του Θεού και της Επιστήμης.

Θέλω όλοι να ξέρουν ότι προσεύχομαι για όλους κάθε στιγμή, για όλους ανεξαιρέτως, γιατί, πέρα και έξω από το τι είναι ο καθένας μας και σε τι πιστεύει και εάν πιστεύει, είμαστε όλοι άνθρωποι, δυνατοί και αδύναμοι συνάμα, πλάσματα όμως όλοι του Δημιουργού.

Θέλω όλοι να ξέρουν ότι κάθε στιγμή στο προσκεφάλι τους και στο πλευρό τους βρίσκονται οι αληθινοί ήρωες αυτής της μεγάλης δοκιμασίας για την Πατρίδα μας και για όλη την Οικουμένη. Οι ιατροί μας και οι νοσηλευτές μας και όλο το προσωπικό των Νοσοκομείων μας, που θυσιάζουν κάθε έννοια του εγώ τους για να προστατεύσουν την υγεία και για να διασώσουν την ζωή όλων μας, που ξεχνούν ότι υπάρχουν για να υπάρξουμε εμείς. Καμία κουβέντα δεν φθάνει, κανένας λόγος δεν είναι αρκετός, για να αποτυπώσει όσα, ξεπερνώντας τα ανθρώπινα όρια, κάνουν για εμάς τους συνανθρώπους τους.

Δεν θέλω όμως να σας κρύψω ότι στη διάρκεια της δικής μου δοκιμασίας φοβήθηκα πολύ και πόνεσα πολύ, όπως όλοι οι άνθρωποι. Περνώντας την θύρα του «Ευαγγελισμού», ήμουν προετοιμασμένος για όλα και, ως κληρικός, πιο εξοικειωμένος με την ιδέα που όλοι αποδιώχνουμε, ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε στο σπίτι μας, ότι δεν θα αγκαλιάσουμε ξανά τα αγαπημένα μας πρόσωπα, ότι δεν θα δώσουμε και δεν θα δεχθούμε αγάπη. Άφησα τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού και των ιατρών μου και έκανα τον Σταυρό μου με Πίστη στον Δημιουργό μου. Δεν ήταν άλλωστε για μένα η πρώτη φορά...

Από τα βάθη της καρδιάς μου ευχαριστώ όλους και όλες όσοι στάθηκαν με τις προσευχές τους και με τα μηνύματά τους δίπλα μου. Ήταν βάλσαμο για τις πολύ δύσκολες ώρες που πέρασα. Ευχαριστώ όλο τον πιστό Λαό μας, τους κληρικούς και τους Ιεράρχες, και, ιδιαίτερα, τους θεράποντες ιατρούς μου, την κ. Αναστασία Κοτανίδου, τον κ. Σωτήρη Τσιόδρα και την Γερόντισσα-Ιατρό Παρασκευή Ρούσσου. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων σε όλους.

Και σας παρακαλώ θερμά όλους για μία ακόμη φορά: τηρήστε ευλαβικά τους κανόνες και τα μέτρα των αρμοδίων υγειονομικών αρχών της Πολιτείας. Αυτοπεριοριστείτε, πειθαρχήστε και προστατεύστε, με την στάση σας και με την συμπεριφορά σας, την υγεία και την ζωή την δική σας και των αγαπημένων σας ανθρώπων και όλων των συνανθρώπων μας.

Ενωμένοι ως Λαός, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ ο Θεός.

Στην ΜΑΦ ο Πλακιωτάκης

Στην ΜΑΦ του ίδιου νοσοκομείου παραμένει νοσηλευόμενος ο Υπ. Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος έστειλε μήνυμα προς όλους μέσω του Facebook.

«Νίκησε» τον κορονοϊό ο Αμβρόσιος

Εν τω μεταξύ, ξεπέρασε τον κορονοϊό ο Μητροπολίτης πρώην Αιγιάλειας Αμβρόσιος. Την αποθεραπεία του έκανε γνωστή ο ίδιος με ανάρτησή του στο προσωπικό του blog.

Μεταξύ άλλων ανέφερε: “Ναί, αγαπητοί μου Πατέρες και Αδελφοί. Με την μεσιτεία της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Νεκταρίου, του Οποίου το Παρεκκλήσιον είναι ακριβώς δίπλα μας, έλαβε τέλος η μικρή περιπέτεια της υγείας μου. Είχα προσβληθή από τον Κορωνοϊό! Ο Κύριος με ελέησε! Με εθεράπευσε χωρίς την περιπέτεια της εισαγωγής μου στο Νοσοκομείο! Δοξάζω και ανυμνώ τo Άγιον Όνομά Του, πρός Τον Οποίον δεν έπαυσα να μονολογώ την ευχήν: «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν»! Ευγνωμονώ την Παναγία μας, προς την Οποίαν παρακλητικώς προσευχόμενος, επισφράγιζα πάντοτε την προσευχήν μου με τα λόγια: «Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι. Μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπην Σου”.