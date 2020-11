Πολιτική

Στόλτενμπεργκ: συνεχίζω να ανησυχώ για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ότι η αποχώρηση του Oruc Reis, βοηθά στη μείωση της έντασης και αποτελεί βήμα προόδου προς την αποκλιμάκωση.

Της Μαρίας Αρώνη

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα ότι η αποχώρηση του Oruc Reis βοηθά στην αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας παράλληλα ότι η κατάσταση στην περιοχή συνεχίζει να τον ανησυχεί.

«Συνεχίζω να ανησυχώ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση και μείωση των εντάσεων. Ενημερώθηκα ότι το Oruc Reis από σήμερα επιστρέφει στο λιμάνι. Αυτό βοηθά στη μείωση της έντασης και αποτελεί βήμα προόδου προς την αποκλιμάκωση», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ενόψει της αυριανής τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Ο Γ. Στόλτενμπεργκ υπενθύμισε ότι μέσα από το στρατιωτικό μηχανισμό απεμπλοκής του ΝΑΤΟ και με τη συμμετοχή των δύο συμμάχων, Ελλάδας και Τουρκίας, δημιουργήθηκαν γραμμές επικοινωνίας που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο επεισοδίου και ατυχήματος, ενώ σε περίπτωση που αυτό συμβεί, να αποφευχθεί η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Υπενθύμισε, επίσης, ότι μέσω του μηχανισμού αυτού, ακυρώθηκαν στρατιωτικές ασκήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας στην περιοχή.