Κοινωνία

“ΕΣΤΙΑ” και το 2021 με πλήρη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Τι αναφέρεται από το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου για την συνέχιση του προγράμματος και το κονδύλι των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρηματοδότηση του προγράμματος “ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία”, το οποίο πλέον διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά το πρόγραμμα, το οποίο θα έχει διάρκεια 12 μηνών και προϋπολογισμό, 91.513.400,03 ευρώ, ο οποίος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου μέσω έκτακτων πόρων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει αυξημένες κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ θα εισάγει μία νέα μορφή δομών φιλοξενίας, περιορισμένης δυναμικότητας, για εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις ωφελούμενων.

Νέες προτάσεις δεν θα γίνονται δεκτές: (α) στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, (β) στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης & Ξάνθης, (γ) στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, (δ) στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, (ε) στο Δήμο Λέρου και (στ) στο Δήμο Κω.

Υφιστάμενες μονάδες που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου & στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου εντάσσονται έως και 30 Νοεμβρίου 2021, οπότε και διακόπτεται η λειτουργία του προγράμματος.

Σήμερα το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου δημοσίευσε την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος. Στόχος του Υπουργείου είναι να ενισχύσει περαιτέρω τα οφέλη των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες φιλοξενούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος, μέσω της εποικοδομητικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και άλλων, πέραν των 12 δημοτικών αρχών, που ήδη υλοποιούν το πρόγραμμα.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, κατά τη διάρκεια της οποίας δέχτηκε αιτήσεις για 22.246 θέσεις φιλοξενίας, τη διάρκεια λειτουργίας των οποίων θα επεκτείνει την επόμενη χρονιά, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2021, θα αναλάβει επιπλέον 6.500 θέσεις στέγασης, τις οποίες δημιούργησαν και λειτουργούν υπό τη διαχείριση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.