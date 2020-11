Οικονομία

Παράνομες οι στάσεις εργασίας των εφοριακών

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που καλεί την ΠΟΕ-ΔΟΥ να συμμορφωθεί

Παράνομη έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο την κινητοποίηση που είχαν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ, με αφορμή τη διεύρυνση του ωραρίου των εφοριακών τις απογευματινές ώρες, με επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας, από την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, και κάθε μέρα από τις 15.00 έως τις 19.00.

Το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα (αριθμός απόφασης 1811/20) ότι η κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ) είναι παράνομη και απαγόρευσε την πραγματοποίηση της. Ορίζει επιπλέον πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΠΟΕ-ΔΟΥ με το διατακτικό της απόφασης, θα κληθεί να πληρώσει χρηματική ποινή 10 χιλιάδων ευρώ.

Προσφυγή στο δικαστήριο έκανε το Δημόσιο καθώς και η ΑΑΔΕ, οι οποίοι επικαλέστηκαν λόγους τυπικούς, όπως ο τρόπος λήψης απόφασης της κινητοποίησης κ.ά., και ουσιαστικούς για την κήρυξη της ως παράνομης και καταχρηστικής.