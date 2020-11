Οικονομία

Κορονοϊός: έλεγχοι με “βροχή” λουκέτων και “καταιγίδα” συλλήψεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες παραβάσεις σε όλη την χώρα. Ποιες περιοχές αποδεικνύονται πρωταθλήτριες στην μη συμμόρφωση με τα περιοριστικά μέτρα.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ενημέρωση, "οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν για το διάστημα από 27 έως 29.11.2020 συνολικά 189.710 ελέγχους και κατέγραψαν 4.963 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.129.850€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε δεκατρείς (13) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (160.282).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας Μη νόμιμη μετακίνηση Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας τους κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σαράντα τρεις (43) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε ιδιοκτήτη καφενείου, στην Περιφέρεια Κρήτης. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μίνι μάρκετ, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ στον ιδιοκτήτη και 3.000€ στον υπεύθυνο γυμναστηρίου, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα πώλησης ειδών οικιακής χρήσης. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε καφέ, στην Περιφέρεια Αττικής ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου επιβλήθηκε κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών και πρόστιμο 3.000€ σε καφέ. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα ρούχων, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμα 8.000€ και 3ήμερη αναστολή λειτουργίαςσε καφέ - κατάστημα μπιλιάρδου, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο, 5.000€ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε καφέ-μπαρ-πιτσαρία, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 15.000€ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υπεραγοράς τροφίμων και 3.000€ σε φυσικό πρόσωπο για διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης, στην Περιφέρεια Κρήτης. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε καφέ, στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε καφέ, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημέρες σε δύο έμπορους λαϊκών αγορών που δεν τηρούσαν την προβλεπόμενη απόσταση για το στήσιμο των πάγκων τους, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημέρες για πώληση εμπορευμάτων των οποίων η πώληση έχει ανασταλεί, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. δύο (2) πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) για μη χρήση μάσκας σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής, ενώ επίσης επιβλήθηκαν δύο (2) πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο υπαλλήλους για μη χρήση μάσκας σε Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο, στην Περιφέρεια Αττικής. Περαιτέρω, σε Παντοπωλείο και Μίνι Μάρκετ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ για μη χρήση μάσκας από τους υπαλλήλους, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά έξι χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε (6.645) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι φορείς ελέγχου επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Παράλληλα συνεχίζονται και οι έκτακτοι έλεγχοι σε σημεία υψηλής διακινδύνευσης, όπως είναι οι μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και οι χώροι εντάσεως εργασίας με επίκεντρο την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους χώρους αυτούς.