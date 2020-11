Κόσμος

3χρονη πέθανε από τη ζέστη μέσα σε αυτοκίνητο – Την… ξέχασε η μητέρα της (βίντεο)

Δίωξη σε βάρος της μητέρας και του συντρόφου της. Σοκαρισμένος ο πατέρας και οι αδελφές του θύματος.

Συγκλονίζει την κοινή γνώμη στην Αυστραλία ο θάνατος της μικρής Ράιλι Ρόουζ Μπλακ που πέθανε από τη ζέστη, ξεχασμένη επί 5 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο της μητέρας της.

Το 3 ετών κοριτσάκι εντοπίστηκε, την Παρασκευή, χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αυτοκίνητο που “έβραζε” εκτεθειμένο στον ήλιο, στο Κουίνσλαντ. Ο υδράργυρος τη συγκεκριμένη ημέρα είχε “σκαρφαλώσει” στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ειδικοί εκτίμησαν πως η ατμόσφαιρα μέσα στο όχημα ήταν αποπνικτική, γεγονός που οδήγησε στην τραγωδία.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν στη ζωή το παιδάκι, η μικρή Ράιλι Ρόουζ εξέπνευσε.

Η 37χρονη μητέρα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Συγκλονισμένος ο πατέρας, που έχει άλλες τρεις κόρες, δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε το τρίχρονο αγγελούδι του.

Η δίκη της μητέρας και του συντρόφου της έχει οριστεί στις 14 Δεκεμβρίου.