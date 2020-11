Οικονομία

Εurogroup: “Πράσινο φως” για την εκταμίευση των 767 εκατ. ευρώ

Με αφορμή την απόφαση, ο Χρήστος Σταϊκούρας εξέφρασε την αισιοδοξία του για την υλοποίηση πολιτικών με στόχο να ξεπεραστεί η κρίση που πυροδότησε η πανδημία.

Το “πράσινο φως” για την εκταμίευση των 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, άναψε σήμερα το Eurogroup, που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως μεταδίδει τη ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

Σε δήλωσή του για την Ελλάδα, το Eurogroup αναφέρει ότι το ποσό των 767 εκατ. ευρώ προέρχεται από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα (SMPs και ANFAs) και τη μείωση στο μηδέν του επιτοκίου περιθωρίου ορισμένων δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Mόλις ολοκληρωθούν οι εθνικές διαδικασίες, το Euroworking Group (EWG) και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αναμένεται να εγκρίνουν τη μεταφορά του ποσού των 767 εκατ. ευρώ, αναφέρει στη δήλωσή του το Eurogroup.

Στην ίδια δήλωση, οι Υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης χαιρετίζουν την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, σύμφωνα με την οποία, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία, «η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις και υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιβεβαιωθεί η αποδέσμευση της τέταρτης δόσης μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.»

Η ένατη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας αναμένεται να δημοσιευθεί το Φεβρουάριο του 2021.

Σταϊκούρας: Επικροτήθηκε η πρόοδος σε μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές

«Η Κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο της, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη των εταίρων, των θεσμών, των αγορών, των επενδυτών, των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και -πρωτίστως- της ελληνικής κοινωνίας, συνεχίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, με στόχο να υπερβούμε τις σημερινές δυσκολίες με τις ελάχιστες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, να αναδιατάξουμε την οικονομία μας και να θέσουμε τις βάσεις για υψηλή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη».

Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μετά την απόφαση του σημερινού Eurogroup να εκταμιευθεί το τέταρτο πακέτο μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους 767 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, πρόκειται για το τρίτο πακέτο που αποδεσμεύεται επί διακυβέρνησης ΝΔ, μέσα σε ένα έτος, ενισχύοντας συνολικά τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας κατά 2,05 δισ. ευρώ.

Η απόφαση για την εκταμίευση, επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας, αποτελεί απόρροια του γεγονότος ότι η 8η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα, που συζητήθηκε στο Eurogroup ήταν η 5η συνεχόμενη θετική Έκθεση για τη χώρα μέσα σε περίπου έναν χρόνο, και η 3η επιτυχημένη Έκθεση εν μέσω της πρωτόγνωρης, σε παγκόσμιο επίπεδο, υγειονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, στο Eurogroup «εκθειάστηκε, για άλλη μια φορά από όλους τους συμμετέχοντες, η ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεών της. Αντίδραση η οποία, όπως υπογραμμίστηκε, συμβάλλει καθοριστικά στη γρηγορότερη επανεκκίνηση της οικονομίας, στην προστασία των θέσεων εργασίας και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Επικροτήθηκε η πρόοδος σε σειρά μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, παρά τις αντίξοες συνθήκες, και οι προοπτικές για ισχυρή ανάκαμψη το 2021. Προοπτικές που ενισχύονται μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των σημαντικών πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τους οποίους εξασφάλισε η Eλληνική Kυβέρνηση».