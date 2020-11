Υγεία - Περιβάλλον

Ο Μαγιορκίνης “έδειξε” παράταση του lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει για την μείωση του δείκτη μεταδοτικότητας στα αστικά κέντρα και τι ζητά από τους πολίτες.

«Είναι σαφής η μείωση των νέων κρουσμάτων σε όλη την χώρα, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του ΕΟΔΥ, τα οποία συλλέγονται με μεγάλη προσπάθεια από μια αλυσίδα επαγγελματιών υγείας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα οποία βρίσκονται στο μοναδικό μητρώο ασθενών του ΕΟΔΥ», ανέφερε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως είπε, κατά την ενημέρωση του Υπ. Υγείας για τον κορονοϊό, «η μείωση των νέων κρουσμάτων είναι μεγαλύτερη στα αστικά κέντρα και τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός αναπαραγωγής των κρουσμάτων έχει πέσει κάτω από το 1, δείχνουν ότι έχει μειωθεί το επιδημιολογικό φορτίο δηλαδή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη».

Επεσήμανε πάντως ότι «αν και στην Αττική έδειξε μείωση του ποσοστού των διαγνώσεων κατά 30% και η Θεσσαλονίκη κατά 20% των προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο παραμένει υψηλά ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων και απαιτείται η πιστή τήρηση των μέτρων. Σε υψηλά ποσοστά παραμένουν οι δείκτες σε πολλές περιφέρειες της επικράτειας».

Ακόμη, ο κ. Μαγιορκίνης επεσήμανε ότι η ουσιαστική μείωση της πίεσης στο σύστημα υγείας αναμένεται στο τέλος αυτής και το μέσον της ερχόμενης εβδομάδας, ουσιαστικά προαναγγέλλοντάς παράταση του lockdown, ενώ έκανε εκ νέου έκκληση σε όλους να τηρήσουν τα μέτρα και να προστατεύσουν έτσι κυρίως τους ηλικιωμένος και τις ευπαθείς ομάδες.