Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Sputnik V: Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στη Ρωσία

Η Μόσχα, που προσπαθεί να ανταγωνισθεί εταιρείες της Δύσης στην “κούρσα” για το εμβόλιο, ανακοίνωσε αποτελεσματικότητα 92% στις δοκιμές.

Η πρώτη παρτίδα του ρωσικού εμβολίου Sputnik V, που θα χρησιμοποιηθεί για τον εμβολιασμό πολιτών, εστάλη σε νοσοκομείο που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Μόσχας, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι εμβολιασμοί του τοπικού πληθυσμού ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Κεντρικό Νοσοκομείο της πόλης Ντομοντέντοβο ανακοίνωσε στον ιστότοπό του, ότι όσοι κάτοικοι της περιοχής επιθυμούν να εμβολιασθούν, θα πρέπει προηγουμένως να δηλώσουν την εγγραφή τους σε μια κυβερνητική ιστοσελίδα και όταν προσέλθουν για τον εμβολιασμό να φέρουν μαζί τους το αρνητικό αποτέλεσμα από τεστ κορονοϊού που έχουν κάνει, μαζί με την ταυτότητά τους.

Η Ρωσία, η οποία προσπαθεί να ανταγωνισθεί τις δυτικές φαρμακευτικές εταιρείες στην κούρσα του εμβολίου, ανακοίνωσε ότι τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του ρωσικού εμβολίου Sputnik V έδειξαν ότι το εμβόλιο είναι κατά 92% αποτελεσματικό και ασφαλές.

Τα κρούσματα κορονοϊού άρχισαν να αυξάνονται από τον Σεπτέμβριο, αλλά οι Αρχές αντιτίθενται στην επιβολή ενός lockdown, υποστηρίζοντας ότι τα στοχευμένα μέτρα είναι επαρκή για την αντιμετώπισης της κρίσης.