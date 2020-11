Κοινωνία

Πανελλαδικές 2021: παράταση για τις αιτήσεις συμμετοχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε λήγει η νέα διορία για τους μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Τι αναφέρει το Υπ. Παιδείας.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης των μαθητών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις σχολικές μονάδες, για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021.