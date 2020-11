Κοινωνία

Τα πρώτα χιόνια σε Ξάνθη και Ροδόπη (εικόνες)

Στα λευκά “ντύθηκαν” ορεινές περιοχές της βορείου Ελλάδας, καθώς ο υδράργυρος έχει υποχωρήσει αισθητά.

Πυκνή χιονόπτωση το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή της Νυμφαίας, στη Ροδόπη. Πρόκειται για το πρώτο χιόνι του φετινού χειμώνα στη Θράκη, όπως υπογραμμίζει το inkomotini.news

Δείτε τις εικόνες που δημοσιεύει από τον κάθετο άξονα Κομοτηνής-Βουλγαρίας, λίγο πριν τα σύνορα Νυμφαίας-Μακάζα, στο ύψος του τελευταίου τούνελ.

Στα λευκά “ντύθηκε” και ο Κένταυρος, στην ορεινή Ξάνθη, με το πρώτο χιόνι να πέφτει για φέτος και τους κατοίκους να το υποδέχονται με ιδιαίτερη χαρά.

Η χιονόπτωση ήταν αρκετή για να αρχίσουν να ασπρίζουν οι σκεπές των σπιτιών του ορεινού οικισμού, ενώ προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι τόσο έντονη ώστε να δημιουργούνται πιθανόν προβλήματα στην κυκλοφορία, όπως μεταδίδει το xanthinea.gr