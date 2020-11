Υγεία - Περιβάλλον

ΥΠΕΝ: Αναδάσωση 500.000 στρεμμάτων σε όλη την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με χρηματοδότηση 310 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα υλοποιηθεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδασώσεων στη χώρα μας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων.

Το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδάσωσης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα:

Έχει 10ετή διάρκεια (έως το 2030).

(έως το 2030). Προβλέπει τη δάσωση και αναδάσωση συνολικής έκτασης 500.000 στρεμμάτων που έχουν καεί, αποψιλωθεί ή υποβαθμισθεί.

που έχουν καεί, αποψιλωθεί ή υποβαθμισθεί. Θα εμπλουτίσει τη χώρα με 30 εκατομμύρια πιστοποιημένα δέντρα .

. Θα χρηματοδοτηθεί με 310 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί ένα μεγάλο περιβαλλοντικό έλλειμμα στην Ελλάδα. Ειδικότερα:

Αναβαθμίζει τον θεσμό των αναδασώσεων ως εργαλείο οικολογικής αναβάθμισης δασικών εκτάσεων και δασών (οι δασικές υπηρεσίες σταμάτησαν τις αναδασώσεις από το 1990). Επιχειρεί, αμβλύνοντας τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, να διαφυλάξει τη βιοποικιλότητα αλλά και να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής στον αστικό & περιαστικό χώρο. Συνδέει μέτρα, δράσεις και έργα δασώσεων/αναδασώσεων, που έχουν στο παρελθόν εκπονηθεί -και συχνά στερούνται παρακολούθησης- σε ένα ενιαίο πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας

Το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων υλοποιείται σε 5 φάσεις:

Στο πρώτο στάδιο, έχει εκπονηθεί ήδη από το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ η μελέτη εντοπισμού & ιεράρχησης των περιοχών που θα αναδασωθούν σε εθνικό επίπεδο, με βάση επιστημονικά κριτήρια. Προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές που δεν επαρκεί η φυσική αναδάσωση. Επίσης προτεραιότητα θα δοθεί στα περιαστικά δάση (πυρκαγιά στο Μάτι και στην Κινέττα κλπ).

Το δεύτερο στάδιο αφορά τη δημιουργία ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου εντός του 2020. Σκοπός της ομάδας θα είναι η κινητοποίηση στην κατάλληλη ώρα εθελοντών (π.χ. Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, μαθητές κλπ) καθώς και η ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το τρίτο στάδιο αφορά στην οργάνωση, στο σχεδιασμό και στην προετοιμασία του έργου των αναδασώσεων, με την εκπόνηση των ειδικών μελετών δάσωσης των επιλεγμένων περιοχών.

Το τέταρτο στάδιο αφορά στην υλοποίηση των αναδασώσεων και θα εξελιχθεί μέχρι το 2026 . Η έναρξη της προσπάθειας θα ξεκινήσει με τη φυτευτική περίοδο του 2021.

Το πέμπτο στάδιο ολοκληρώνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι το 2030 και περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση μηχανισμού προστασίας, διατήρησης και παρακολούθησης των εγκαταστημένων αναδασώσεων .

Σημειώνεται παράλληλα ότι ήδη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα για την προστασία των δασών, προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ (οι σχετικές ενέργειες συμβασιοποιούνται άμεσα). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε μηδενική απορρόφηση και μηδενική συμβασιοποίηση μέχρι τον 2019.

Ειδική πρόνοια θα υπάρχει για τους ορεινούς όγκους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν ανακοινωθεί δράσεις για τον Υμηττό που θα συνδυαστούν με το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Υμηττού. Αντίστοιχες δράσεις εξαγγέλθηκαν πρόσφατα για την Πεντέλη, ενώ σχεδιάζονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την Πάρνηθα και το Ποικίλο Όρος στη Δυτική Αθήνα. Για το δάσος του Σέιχ Σου το υπουργείο χρηματοδοτεί δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παρουσίας του φλοιοφάγου έντομου που έχει καταστρέψει σημαντικό τμήμα του δάσους.

Μαζί με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου ο συνολικός προϋπολογισμός για το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων θα φτάσει περίπου τα 700 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030.

Για το πρόγραμμα αυτό εργάστηκαν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, η Γενική Διεύθυνση Δασών του υπουργείου, ενώ τον συντονισμό όλης της προσπάθειας έχει η συντονίστρια του υπουργείου για τη δασική πολιτική, Μαρία Κοζυράκη.

Ο Κωστής Χατζηδάκης για το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων δήλωσε: «Με το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδασώσεων που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο καίγεται σχεδόν το 1% των δασών μας. Και την ώρα που ο δασικός μας πλούτος καταστρέφεται, στις αναδασώσεις είμαστε πιο πίσω ακόμη και από την Τουρκία! Για παράδειγμα παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προστασία των δασών 245 εκατ. ευρώ με μηδενική απορρόφηση και μηδενική συμβασιοποίηση!

Σε αυτό το θλιβερό φαινόμενο επιχειρούμε να βάλουμε ένα τέλος. Με ένα 10ετές πρόγραμμα αναδάσωσης 500.000 στρεμμάτων, με 30 εκατομμύρια δέντρα τα οποία θα παραχθούν στην Ελλάδα. Και το σχέδιο αυτό εξασφαλίσαμε να χρηματοδοτηθεί με 310 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πιστεύω ότι οι πολίτες θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια καθώς το δάσος είναι η πηγή ζωής όλων μας και πρέπει να το προστατεύσουμε με πράξεις».