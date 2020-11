Κοινωνία

Αυτοκτονία - σοκ μπροστά στα μάτια αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονισμένοι οι αστυνομικοί απο την σκηνή που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους, ενώ μιλούσαν με τον άνδρα.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Συγκλονισμένοι είναι οι μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙΑΣ, που κλήθηκαν να επιληφθούν σε οικογενειακό επεισόδιο στην περιοχή των Καλυβίων.

Οι πληροφορίες, που είχαν, έκαναν λόγο για έναν οπλισμένο άνδρα.

Πράγματι, όταν έφθασαν στο σημείο, είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μία κυνηγετική καραμπίνα.

Ο επικεφαλής της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον κάλεσε να κατεβάσει το όπλο και να παραδοθεί.

Ο άνδρας, όμως, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, το τοποθέτησε κάτω από το σαγόνι του και πάτησε τη σκανδάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 44χρονο άνδρα, ο οποίος έβαλε τέλος στην ζωή του, μετά απο έναν έντονο καυγά στο σπίτι με τον γιό του.

Στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ληφθούν καταθέσεις και να γίνει αυτοψία του χώρου.