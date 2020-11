Πολιτική

Ενθουσίασε την Ευρώπη η πρόταση μαθήτριας στον Μητσοτάκη

Η Νίκη Κεραμέως την παρουσίασε στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε. και η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα θερμή.

«Συναρπαστική» χαρακτηρίστηκε η πρόταση (“Exciting proposal”) της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, από τη Γερμανίδα ομόλογό της, Anja Karliczek, συντονίστρια της διαδικτυακής διάσκεψης Υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ.

Η Ελληνίδα Υπουργός εισηγήθηκε τη διοργάνωση μιας πανευρωπαϊκής μαθητικής διαδικτυακής συνάντησης, προκειμένου μαθητές από όλη την Ευρώπη να μπορέσουν να ανταλλάξουν εμπειρίες και σκέψεις αναφορικά με την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς και να καταθέσουν προτάσεις προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

Πρόκειται για μία πρόταση που έκανε μία μαθήτρια από τα Χανιά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη.

Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Αξιοποιώντας για άλλη μία φορά την εξαιρετική μας συνεργασία με τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, προτείναμε τη διαδικτυακή συνάντηση μαθητών από όλες τις χώρες της ΕΕ, ώστε να ανταλλάξουν ιδέες και να μας υποβάλουν τις προτάσεις τους σχετικά με την εκπαιδευτική εμπειρία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι πάντα σημαντικό να δίνουμε φωνή στα παιδιά, να ακούμε τις απόψεις τους, είναι άλλωστε οι αποδέκτες όλων των προσπαθειών μας για μια εκπαίδευση που θα τους δίνει περισσότερα και καλύτερα εφόδια για το μέλλον.»

Ευρύτερα, η συζήτηση των Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε. επικεντρώθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, αλλά και τη σημασία της προστασίας της ελευθερίας έκφρασης. Η κα Κεραμέως εστίασε, κυρίως, σε δύο προτεραιότητες της ΕΕ στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης: αφ’ ενός, την ποιότητα της εκπαίδευσης, αφ’ ετέρου, το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η Υπουργός τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης και της γνώσης και των δεξιοτήτων στο πλαίσιο βελτιώσεων του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω πολλαπλών πρωτοβουλιών και δράσεων των κρατών-μελών, όπως τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αλλά και η αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών σε αυτήν την κατεύθυνση.

Ως προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, η κα Κεραμέως ανέδειξε τον καίριο ρόλο που αυτό διαδραματίζει στο μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη αναφορά στην καθοριστική συμβολή του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αναφέρθηκε στη σταθερή ανάγκη επιμόρφωσης σε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και στην έμφαση του Υπουργείου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους μέσω ενός σημαντικού εγχειρήματος, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών μας και την επένδυση συνολικά 16 εκατομμυρίων ευρώ σε επιμορφώσεις για βασικούς γραμματισμούς, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για τα νέα προγράμματα σπουδών και επιπλέον 23 εκατ. ευρώ (2020-25) σε επιμορφώσεις για αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες.