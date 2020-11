Οικονομία

ΛΑΡΚΟ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τα μεταλλεία

Δημοσιεύτηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των εγκαστάσεων. Τι δήλωσαν Χατζηδάκης και Σταϊκούρας.

Την έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μίσθωση μεταλλευτικού εργοστασίου, μεταλλείων και μεταλλευτικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά σε:

στη μίσθωση του δημόσιου μεταλλείου Λάρυμνας, που περιλαμβάνει τα σχετικά μεταλλευτικά δικαιώματα, το μεταλλευτικό εργοστάσιο και τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και επί του παρόντος μισθώνονται στη “Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρεία ΛΑΡΚΟ” (ΛΑΡΚΟ), και στη μίσθωση του δημόσιου μεταλλείου στο Λούτσι, το οποίο περιλαμβάνει τα σχετικά μεταλλευτικά δικαιώματα με τα ακίνητα και τις εγκαταστάσεις του, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: τη φάση προεπιλογής (Φάση Α) και μια φάση δεσμευτικών προσφορών (Φάση Β). Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, στις 11 Ιανουαρίου 2021.

Η Deloitte Business Solutions S.A. ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη ως νομικός σύμβουλος του Ταμείου.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το άρθρο 21 Ν. 4664/2020, στις 23/11/2020 ο ειδικός διαχειριστής της ΛΑΡΚΟ δημοσίευσε πρόσκληση για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στη ΛΑΡΚΟ, μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Πρόκειται για παράλληλη, ωστόσο ξεχωριστή διαδικασία από τον διαγωνισμό του Ταμείου. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο προτιμητέος επενδυτής σε κάθε έναν από τους δύο διαγωνισμούς θα έχει το δικαίωμα να πλειοδοτήσει και στον έτερο (εκατέρωθεν πλειοδοσία- shoot-out clause) εφόσον εκπληρώνει τα σχετικά κριτήρια επιλογής.

Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Σήμερα ξεκινά η διαδικασία αξιοποίησης του βασικού περιουσιακού στοιχείου του Δημοσίου στο πλαίσιο των διαγωνισμών για τη ΛΑΡΚΟ, του συγκροτήματος της Λάρυμνας. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε αξιόπιστα σχήματα με μακρόπνοο σχεδιασμό που θα προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας νικελίου και θα φέρουν νέες, καινοτόμες τεχνολογίες στις διαδικασίες εξόρυξης και παραγωγής. Ζητούμενο είναι η αποδοτικότερη λειτουργία του Συγκροτήματος, με βελτίωση ολόκληρης της “αλυσίδας αξίας”, από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων έως την παραγωγή και πώληση του τελικού προϊόντος. Εξυπακούεται ότι αυτή η διαδικασία εκμετάλλευσης και εκσυγχρονισμού θα πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Ευελπιστούμε ότι η ολοκλήρωση των διαγωνισμών θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο για τη συνέχιση της δραστηριότητας του νικελίου, κατά τρόπο που να παράγει οφέλη για την ελληνική οικονομία».

Ενώ, από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ανέφερε ότι: «Σήμερα, με την έναρξη, από το ΤΑΙΠΕΔ, και της δεύτερης διαγωνιστικής διαδικασίας, για την εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων κυριότητας του ελληνικού δημοσίου τα οποία χρησιμοποιούνταν από τη ΛΑΡΚΟ Α.Ε., υλοποιείται ακόμη ένα βήμα αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων της εταιρείας, που θέτουν σε κίνδυνο, επί μακρόν, την ίδια τη βιωσιμότητά της. Στόχος η προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών, που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας, στην οποία η χώρα μας διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, επ’ ωφελεία της εθνικής οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών».