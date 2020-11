Κοινωνία

Έβαλαν γατάκι σε σακούλα και το πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων (εικόνες)

Το άτυχο ζώο έδωσε μάχη για να αποφύγει τον θάνατο, λόγω ασφυξίας, όμως… Άμεση η αντίδραση των φιλόζωων

Γατάκι κλεισμένο σε σακούλα και πεταμένο σε κάδο απορριμμάτων βρέθηκε στην διασταύρωση των οδών Ναυπάκτου και Λεβαδείας, στην Λαμία.

Σύμφωνα με ανάρτηση – καταγγελία του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας, «…Το γατάκι θεωρήθηκε σκουπίδι από κάποιους “άρρωστους βαριά στη διανόηση” γιατί απλά δεν το ήθελαν..ή γιατί επιθυμούσαν να το σκοτώσουν.. Το έκλεισαν ερμητικά σε σακούλα για να πεθάνει από ασφυξία. Και ας χτυπούσε η καρδιά του και ας πάλευε για τη ζωή του, το πέταξαν ζωντανό σε κάδο στην οδό Ναυπάκτου και Λεβαδείας στη Λαμία. Νεαρός συμπολίτης μας κλαίγοντας τηλεφώνησε και η Αλεξάνδρα μας έτρεξε, το πήρε και το μετέφερε πριν από λίγο σε ιδιωτικό κτηνιατρείο και ενώ αγωνίστηκαν να το κρατήσουν στη ζωή, τελικά η γατούλα δεν τα κατάφερε. Αναζητούνται μάρτυρες! Αν αναγνωρίσετε το γατάκι ή οτιδήποτε για το περιστατικό ενημερώστε μας. Η κακοποίηση ζώου είναι κακούργημα. Και αν κάποιοι συμπολίτες μας έχουν καυτηριασμένη συνείδηση, εύχομαι ο νόμος να είναι αμείλικτος απέναντι τους. Κάντε μια συνθήκη με το “τέρας” που ζει μέσα σας μήπως και μαλακώσει κάποτε η καρδιά σας και καθαρίσει και το μυαλό σας. Γιατί δυστυχώς κουραστήκαμε να παίζουμε το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού μέσα στους κάδους απορριμμάτων. Γιατί δυστυχώς ο δολοφόνος δεν είναι ένας, είναι πολλοί και είναι δίπλα μας.

(από το ίδιο κάδο είχα μαζέψει τρία νεογέννητα γατάκια την ημέρα του Αγ. Πνεύματος…)».

Πηγή: ilamia.gr