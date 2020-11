Αθλητικά

Σπανούλης ξανά στην Εθνική Ελλάδος;

Χαμόγελα σκόρπισε η απάντηση του “ερυθρόλευκου” γκαρντ σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να φορέσει πάλι τη φανέλα με το εθνόσημο.

Ανοιχτό το “παράθυρο” της επιστροφής του στην Εθνική Ελλάδας για το προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά, άφησε ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, μετά το τέλος του φιλικού αγώνα, Ολυμπιακός-Κολοσσός, στο πλαίσιο του προγράμματος “Monday Night Against COVID-19” της “ερυθρόλευκης” ΚΑΕ.

«Θα δούμε, ναι (το αφήνω ανοιχτό), θα δούμε», απάντησε ο αρχηγός των Πειραιωτών σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με την επιστροφή του, με τον “Kill Bill” να μην αποκλείει την πιθανότητα να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το εθνόσημο, πέντε χρόνια μετά το “αντίο” που είχε πει στην εθνική ομάδα. Το προολυμπιακό τουρνουά θα διεξαχθεί στον Καναδά από τις 29 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου.

Ο “ερυθρόλευκος” γκαρντ μίλησε επίσης για την κίνηση του Ολυμπιακού με τα φιλικά φιλανθρωπικού χαρακτήρα: «Είναι σπουδαίο αυτό που γίνεται, αυτό που έκανε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έγιναν και δωρεές σε νοσοκομεία. Όλοι να βοηθήσουμε για να ξεφύγουμε από την πανδημία. Μακάρι να περάσει αυτό και όλοι να βοηθήσουμε. Θα γίνουν και άλλα τέτοια παιχνίδια. Μακάρι να περάσει αυτό».

Όσο για τη συνέχεια: «Έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια. Η ομάδα πρέπει να πετύχει, πρέπει να περάσουμε στα πλέι-οφ. Κοιτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά».