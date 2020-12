Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Και ενώ ακόμη η επιρροή της έκλειψης πάνω μας είναι νωπή η Σελήνη σήμερα μας προδιαθέτει για μια μέρα διαφυγής στον τρελό χορό των συναισθημάτων.

ΚΡΙΟΣ: Ο τομέας της επικοινωνίας σας σήμερα είναι ιδιαίτερα προβληματικός και αυτό αποτελεί τη δυσκολία της ημέρας για σας. Καλό θα ήταν να μην ανοίγετε σοβαρές συζητήσεις σήμερα γιατί ο κίνδυνος να ακούσετε ανακρίβειες ή μέσα στον ενθουσιασμό σας να υπερβάλετε και εσείς σε όσα λέτε… είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Πολλά είναι αυτά που θα μάθετε σήμερα ειδικά από το ταίρι σας αλλά όπως είπαμε… αφήστε την αξιολόγηση για άλλη μέρα.

ΤΑΥΡΟΣ: Αν τα οικονομικά ζητήματα, σήμερα ειδικά, αποτελούν την άμεση προτεραιότητά σας καλύτερα να μην δώσετε μεγάλη σημασία στους φίλους σας που θα έχουν να σας προτείνουν λύσεις που υπόσχονται να σας βγάλουν από το αδιέξοδο των στενάχωρων οικονομικών σας. Στη χειρότερη περίπτωση οι ίδιοι φίλοι θα μπορούσαν να σας ζητήσουν δανεικά αλλά ούτε αυτό σας συμφέρει. Το ταίρι σας ετοιμάζεται για επίσημες δηλώσεις σήμερα, αλλά καλό θα ήταν να μην βιαστείτε να απαντήσετε…

ΔΙΔΥΜΟΙ: Στα πολύ πιεσμένα οικονομικά σας αναζητάτε λύσεις σήμερα που ίσως δεν είναι τόσο εφαρμόσιμες όσο αρχικά πιστεύετε. Θα ήταν πραγματικά χρήσιμο, για σήμερα τουλάχιστον, να μην προχωρήσετε τις σκέψεις σας θέλοντας να τις βάλετε σε άμεση εφαρμογή γιατί ίσως υπάρχουν κίνδυνοι που δεν έχετε αναλογιστεί ή ακόμη να μην σας τους έχουν αποκαλύψει σκοπίμως. Στα ερωτικά σας είστε έτοιμοι να δώσετε τόπο στην οργή και να συγχωρέσετε… Πόσο σίγουροι είστε όμως;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Νοιώθετε πως ο χρόνος που σας δόθηκε για να προγραμματίσετε τα σχέδιά σας είναι αρκετός και εσείς έτοιμοι να τα πραγματοποιήσετε. Θα μπορούσατε να μην κάνετε όμως ακόμη δηλώσεις γιατί πάντα υπάρχει κάτι που δεν το έχετε ακόμη υπολογίσει μετρώντας όλες τις παραμέτρους. Ο έρωτας ανταμείβει σήμερα τις αναζητήσεις σας καθώς τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επενδύσετε συναισθήματα και χρόνο σε κάποιον που το αξίζει πραγματικά.

ΛΕΩΝ: Στον τομέα των συναισθημάτων σας είστε σε μια αντιδικία με το σύντροφό σας. Ακόμα και ενώ γνωρίζετε ότι υπάρχουν κρυφά συναισθήματα και από τις δύο μεριές, ο λιονταρίσιος σας εγωισμός δεν τα βγάζει στην επιφάνεια κυρίως επειδή νοιώθετε κάτι το ασαφές να πλανάται στην ατμόσφαιρα. Όσο το ταίρι σας δεν ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του τόσο εσείς σκέφτεστε τις κινήσεις σας. Η σημερινή μέρα έχει μια έντονη παραπλάνηση για αυτό καλύτερα να μην βιαστείτε να δώσετε λύσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι συνεχόμενες ανακατατάξεις και οι κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται το τελευταίο διάστημα σας κάνουν να αναζητάτε τρόπους για να εδραιωθείτε σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η σημερινή μέρα σας φέρνει στο κέντρο πολλών συζητήσεων που έχουν σκοπό την επέκταση ή την ανανέωση των συνεργασιών σας. Ακούστε αυτά που έχουν να σας προτείνουν αλλά μη βιαστείτε να αποφασίσετε …ίσως τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι όπως φαίνονται. Στα ερωτικά σας, καινούρια δεδομένα έρχονται για να αλλάξουν τις αποφάσεις σας.

ΖΥΓΟΣ: Κάτι αλλάζει στην επικοινωνία σας σήμερα και αυτό σίγουρα είναι κάτι που σας βγάζει από τις μονότονες σκέψεις. Τα νέα της ημέρας έχουν πολλά να σας πουν και εσείς είστε έτοιμοι για καινούρια βήματα που προφανώς θα οδηγήσουν στο αποτέλεσμα που επιθυμείτε καθώς οι καταστάσεις και οι άνθρωποι, που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, σας προωθούν με τον καλύτερο τρόπο. Στα ερωτικά σας σήμερα πάρτε την πρωτοβουλία να εκφράσετε ειλικρινά τις προθέσεις σας και θα δικαιωθείτε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σημερινή μέρα δεν απαιτεί βιαστικές κινήσειςαπό σας. Καλύτερα να αφήσετε τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι ώστε να δείτε και να τσεκάρετε τις κινήσεις και τις προθέσεις των άλλων απέναντί σας. Η επιφυλακτικότητα σας είναι γνώριμη και ίσως σήμερα θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε ως τακτική για να μην εκτεθείτε. Στα αισθηματικά σας θα μπορούσατε να κάνετε μια καινούρια γνωριμία που αν είστε διαθέσιμοι θα μπορούσατε να την εδραιώσετε ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Είστε ακόμη υπό την επήρεια της Έκλειψης και αυτό είναι που δεν σας αφήνει να ηρεμήσετε και να τοποθετήσετε τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Ο ενθουσιασμός και ο προφανής εκνευρισμός σας σήμερα σας δημιουργούν περισσότερα προβλήματα καθώς σας φέρνουν αντιμέτωπους με τους ανθρώπους γύρω σας. Στα αισθηματικά σας επικρατεί το ίδιο κλίμα καθώς τα νεύρα και οι απαιτήσεις δεν σας βοηθούν καθόλου…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Πολλά καινούρια δεδομένα ήρθαν ξαφνικά στον χώρο της εργασίας σας και αυτό σας δηλώνει ξεκάθαρα πως πρέπει να κάνετε βήματα ώστε να εναρμονιστείτε με τις εξελίξεις. Ο θυμός είναι κακός σύμβουλος σήμερα που το μόνο που θα μπορούσε να φέρει ως αποτέλεσμα είναι οι αντιπαραθέσεις με τους συναδέλφους σας. Τα οικονομικά σας από σήμερα θα δείτε ότι έχουν την τάση για μια σταθεροποίηση καθώς και την ελπίδα για άνοδο. Ερωτικά περιορίστε τις ανασφάλειες σας που μόνο επιζήμιες μπορούν να γίνουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό υποδέχεστε τη σημερινή μέρα που ξυπνά το αεικίνητο παιδί μέσα σας. Θέλετε να διασκεδάσετε και να επικοινωνήσετε με τους αγαπημένους φίλους σας. Η μέρα σήμερα δεν προσφέρεται για σοβαρές συζητήσεις μα ούτε και εσείς έχετε τη διάθεση για οτιδήποτε σοβαρό. Ο έρωτας σήμερα σας χαμογελά για άλλη μια φορά καθώς μια φιλική γνωριμία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ενδιαφέρουσα ερωτική ιστορία...

ΙΧΘΥΕΣ: Τα λόγια όπως και οι πράξεις σας σήμερα έχουν τη δύναμη να θεραπεύουν. Η σημερινή μέρα σας καλεί να ασχοληθείτε με τα άτομα του άμεσα οικογενειακού σας περιβάλλοντος και να τους προσφέρετε τη δύναμη που χρειάζονται μέσα από τη συντροφιά σας, τις συμβουλές και τη θετική σας ενέργεια. Η παρουσία σας και μόνο είναι ευεργετική. Το ταίρι σας σήμερα έχει τη διάθεση να μοιραστεί μαζί σας κάποιους από τους προβληματισμούς του και αυτό είναι μια καλή συγκυρία για να μειώσετε την απόσταση μεταξύ σας.

Πηγή: astrologos.gr