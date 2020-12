Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: δεν γίνεται με 600 διασωληνωμένους να έχουμε άρση του lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ για το lockdown, τα σχολεία, το εμβόλιο και τα περί παράλληλων συστημάτων και διπλού τρόπου καταγραφής κρουσμάτων.