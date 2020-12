Κοινωνία

Κούγιας στον ΑΝΤ1: μας κάνει εντύπωση ο έλεγχος στο αυτοκίνητο του Σφακιανάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πώς ένας τυχαίος έλεγχος έγινε γενικός έλεγχος στο αυτοκίνητο του τραγουδιστή;", διερωτάται ο δικηγόρος του Νότη Σφακιανάκη, τονίζοντας ότι ο τραγουδιστής φοβάται ακόμα και τα φάρμακα...