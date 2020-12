Κόσμος

Φορτηγό παρασύρει σταθμευμένα αυτοκίνητα (βίντεο)

Σοκ προκαλεί το τροχαίο με φορτηγό που έπεσε από τον ένα δρόμο σε άλλον.

Ο οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχό του και έπεσε πάνω σε δέκα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το φορτηγό κινείτο σε κεντρικό δρόμο και βγήκε εκτός πορείας, πέφτοντας σε μικρότερο δρόμο που ήταν ένα επίπεδο πιο κάτω.

Αρχικά παρέσυρε ένα αυτοκίνητο, το οποίο διέλυσε στην κυριολεξία, ωθώντας το πάνω σε κολώνα.

Τελικά το μεγάλο όχημα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, κατέληξε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Το τροχαίο συνέβη στη Βραζιλία και δεν υπάρχει αναφορά για θύματα, ο ιδιοκτήτης ωστόσο του αυτοκίνητου που διαλύθηκε, έγινε μάρτυρας κοιτάζοντας ανήμπορος το όχημά του να γίνεται μια άμορφη μάζα από σίδερα.

Τα αίτια του τροχαίο είναι υπό διερεύνηση.