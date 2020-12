Οικονομία

Ταξιάρχης Χαλκιδικής: Πότε φτάνουν τα έλατα στην Αθήνα (βίντεο)

Πότε θα φτάσουν σε όλες τις περιοχές της Αθήνας τα έλατα για τα Χριστούγεννα και πόσο θα κοστίσουν.

Το δρόμο για την Αθήνα «πήραν» τα έλατα από τον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής, όπως διαβεβαίωσε ο ελατοπαραγωγός Γιώργος Γιωρούδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως εξήγησε, η σχετική κυβερνητική απόφαση που βγήκε την Παρασκευή τους ανακοινώθηκε χθες.

Οι πρώτοι 4-5 παραγωγοί πωλούν ήδη τα έλατά τους στην Κηφισιά, ενώ οι συνάδελφοί τους ετοιμάζονται για το δήμο της Αθήνας και της Γλυφάδας.

«Μέχρι την Παρασκευή θα έχουν έρθει όλοι», δήλωσε ο Γ.Γιωρούδης.

Ο όγκος τους είναι ο μισός από πέρυσι, οπότε και κόπηκαν 25.000 έλατα.

Όσο αφορά στην τιμή τους, θα κυμαίνεται από 40 έως 70 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος.

Ενώ σχετικά με το χρόνο ζωής τους, είναι ανάλογα με τις συνθήκες.