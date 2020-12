Κόσμος

Έριξε μοτοσικλετιστή από γέφυρα (βίντεο)

Ο οδηγός ενός φορτηγού έριξε από μεγάλο ύψος έναν μοτοσικλετιστή.

Σοκάρει το βίντεο από τροχαίο που καταγράφηκε στην Κολομβία.

Ο οδηγός ενός φορτηγού παρασύρει μοτοσικλετιστή, ο οποίος πέφτει από γέφυρα, μεγάλου ύψους.

Όχι μόνο δεν σταμάτησε, για να δει τι έχει συμβεί με το θύμα του, αλλά όταν στη συνέχεια συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος.

Η οικογένεια του θύματος εξέφρασε την οργή της, με το τροχαίο να έχει ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων.