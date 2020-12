Κόσμος

Νέο μπαράζ συλλήψεων στην Τουρκία

Νέα επιχείρηση για τη σύλληψη «Γκιουλενιστών» από τις τουρκικές Αρχές.

Οι τουρκικές αρχές έδωσαν εντολή για την σύλληψη 82 μελών του στρατιωτικού προσωπικού της Τουρκίας σε επιχείρηση που εξαπέλυσαν και έχει στόχο υποστηρικτές του μουσουλμάνου ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Άγκυρα κατηγορεί ότι ενορχήστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι επιχειρήσεις που έχουν στόχο το δίκτυο του Γκιουλέν, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ, συνεχίζονται στο πλαίσιο εκστρατείας καταστολής που έχουν εξαπολύσει οι τουρκικές αρχές εδώ και τέσσερα χρόνια μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016. Ο Γκιουλέν αρνείται ότι είχε ανάμειξη στην απόπειρα αυτή, κατά την οποία περίπου 250 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η σημερινή επιχείρηση εκτείνεται σε 39 επαρχίες και 63 άνθρωποι έχουν ήδη συλληφθεί, σύμφωνα με το Anadolu. Από τους 82 υπόπτους, οι 70 είναι εν ενεργεία στρατιωτικοί.

Η εντολή για τις συλλήψεις αυτές δόθηκε από τον επικεφαλής της εισαγγελίας της επαρχίας της Σμύρνης, σύμφωνα με το Anadolu, το οποίο πρόσθεσε ότι η εισαγγελία ξεκίνησε διαδικασίες για την απόταξη 848 μελών του στρατιωτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων αξιωματικών, για φερόμενους δεσμούς με το δίκτυο του Γκιουλέν.

Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, περίπου 80.000 άνθρωποι κρατούνται εν αναμονή της δίκης τους και περίπου 150.000 δημόσιοι λειτουργοί, στρατιωτικοί και άλλοι έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους ή τεθεί σε διαθεσιμότητα. Σε περισσότερους από 20.000 υπολογίζονται μόνον αυτοί που έχουν απομακρυνθεί από τις τάξεις του τουρκικού στρατού.

Την περασμένη εβδομάδα τουρκικό δικαστήριο εξέδωσε ετυμηγορία για την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης σε ηγετικά στελέχη της απόπειρας αυτής πραξικοπήματος, καταδικάζοντας εκατοντάδες αξιωματικούς του στρατού, πιλότους και πολίτες για την αποτυχημένη προσπάθεια ανατροπής του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.