Κοινωνία

Μεγάλη επιχείρηση για σύλληψη μελών συμμορίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, για την εξάρθρωση σπείρας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε ληστείες και διακεκριμένες κλοπές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσεις σε τουλάχιστον 10 συλλήψεις, ενώ επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση αναμένονται μέσα στην ημέρα.