Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Πού γίνονται δωρεάν τεστ την Τρίτη

Σε πέντε σημεία της Ελλάδας πραγματοποιούν σήμερα τεστ οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Σήμερα, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

Αχαΐα: Παλαιά διόδια Αιγίου, 10:00-14:00

Νάουσα Πάρου, 10:00-14:00

Ρόδος: Λ. Κρεμαστής, 12:00-15:00

Αργολίδα: Επαρχιακή οδός Κρανιδίου, 10:00-14:00

Λάρισα: Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης, 10:00-16:00