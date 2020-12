Οικονομία

Lockdown: παράταση και στα μέτρα στήριξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μειωμένη σε σχέση με τον Νοέμβριο η αποζημίωση ειδικού σκοπού. Τι θα γίνει με τις αναστολές συμβάσεων, αλλά και την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.

Η παράταση του lockdown τουλάχιστον μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου και χωρίς ακόμα να είναι ξεκάθαρο αν η αγορά θα λειτουργήσει το υπόλοιπο του μήνα, οδηγεί και σε επέκταση των παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Αναστολές συμβάσεων εργασίας και καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναστολές πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων αλλά και επέκταση του μέτρου της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίων περιλαμβάνονται στη λίστα των μέτρων που θα ισχύσουν και το Δεκέμβριο.

Παράλληλα, τον τελευταίο μήνα του έτους θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, της προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο καταβολής έξτρα οικονομικής ενίσχυσης στους υγειονομικούς, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Αναστολές συμβάσεων - Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Και το Δεκέμβριο θα συνεχιστούν οι αναστολές συμβάσεων, τουλάχιστον έως τις 7 Δεκεμβρίου. Όπως ανακοίνωσε μάλιστα το υπουργείο Εργασίας, η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα υπολογιστεί επί της βάσης των 534 ευρώ και όχι επί των 800 ευρώ που ίσχυε για το Νοέμβριο ενώ οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις 8 Δεκεμβρίου.

Για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές και τον Δεκέμβριο, η αποζημίωση αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος του μήνα ενώ μέσα στον Δεκέμβριο, θα δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους σε πληττόμενες επιχειρήσεις των οποίων η σύμβαση έχει ανασταλεί.

Αναστολές πληρωμής φόρων

Αναστολές πληρωμής φόρων φαίνεται ότι θα υπάρξουν και στο Δεκέμβριο όπως οι καταβολή δόσεων ρυθμίσεων και ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι εντός του μήνα (αν δεν δοθεί παράταση) θα πρέπει να πληρωθούν και τα τέλη κυκλοφορίας για το 2021 ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν ανασταλεί οι πληρωμές της δόσεων του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.

Μειωμένα ενοίκια

Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται η συνέχιση της καταβολής μειωμένου ενοικίου κατά 40% σε όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύσει και η καταβολή του 50% της απώλειας που θα υποστούν οι ιδιοκτήτες στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η έκδοση της υπουργικής απόφασης για το επίδομα θέρμανσης το οποίο φέτος αφορά και όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή ξύλα. Στους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών είναι η πλατφόρμα να ανοίξει εντός του μήνα ώστε και η καταβολή της προκαταβολής να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του έτους. Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο να δοθεί κάποιας μορφής οικονομική ενίσχυση σε υγειονομικούς και χαμηλοσυνταξιούχους.