Ποδαρικό με χιόνια έκανε ο Δεκέμβρης στη βόρεια Ελλάδα (εικόνες)

Στα λευκά ξύπνησαν πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, καθώς τα πρώτα χιόνια έπεσαν τη νύχτα.

Ποδαρικό με χιονόπτωση, αν και ασθενή, στα ορεινά και ημιορεινά του νομού, έκανε ο Δεκέμβριος στη Θεσσαλονίκη. Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει, οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους από το βράδυ της Δευτέρας στο Σοχό, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά σε όλο το οδικό δίκτυο της περιοχής. Στα πεδινά της Θεσσαλονίκης, το θερμόμετρο δείχνει μονοψήφιες τιμές, και στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία, το πρωί, δεν ξεπερνούσε τους 5 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 8 βαθμούς.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας καταγράφεται σε όλους τους νομούς της Μακεδονίας. Υπό το μηδέν έχει πέσει ο υδράργυρος στο νομό Φλώρινας, όπου μετρήθηκαν οι χαμηλότερες τιμές της ημέρας (Νέος Καύκασος -8, στην πόλη της Φλώρινας -6, Βαρικό -5).

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν όμως και στον Έβρο, όπου το Σουφλί ντύθηκε στα λευκά, ενώ και το Δασικό Χωριό της Ξάνθης και τα Νυμφαία Κομοτηνής.

