Ειδική αποζημίωση: στα 534 ευρώ για το Δεκέμβριο

Τα 800 ευρώ για την ειδική αποζημίωση αφορούσαν μόνο τον Νοέμβριο. Τι θα γίνει με τις άδεις ειδικού σκοπού.

Από τις 8 Δεκεμβρίου και μετά, θα μπορούν οι εργοδότες να δηλώνουν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» τις αναστολές συμβάσεων του Δεκεμβρίου, με την ειδική αποζημίωση να επανέρχεται στα 17,8 ευρώ ανά ημέρα και στα 534 ευρώ τον μήνα. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται, βάσει προγραμματισμού, οι πληρωμές των 800 ευρώ, για τον Νοέμβριο.

Με τη διάρκεια του καθολικού lockdown να παραμένει άγνωστη και τους ειδικούς να εισηγούνται στην κυβέρνηση να μην ανοίξουν καθόλου τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην εστίαση, τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών προχωρούν στον επανακαθορισμό της ειδικής αποζημίωσης στα έως 534 ευρώ τον μήνα (για 30 ημερολογιακές ημέρες) όπως ίσχυε και τους προηγούμενους του Νοεμβρίου μήνες.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μόνο για τον μήνα Νοέμβριο η ειδική αποζημίωση υπολογίζεται με ποσό βάσης τα 800 ευρώ για 30 ημέρες, ήτοι με 26,6 ευρώ την ημέρα, και ειδικά για τους εργαζομένους που είχαν προσληφθεί πριν από την ανακοίνωσή του, δηλαδή μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου. Άλλωστε, περισσότεροι από 277.000 εργαζόμενοι που τα καταστήματα στα οποία εργάζονται είναι κλειστά με κρατική εντολή, έχουν ήδη πληρωθεί τα ποσά που αντιστοιχούν στις συνολικές ημέρες αναστολής.

Εντός του Δεκεμβρίου, βέβαια, συνεχίζονται οι δηλώσεις αναστολών για τον Νοέμβριο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και οι σχετικές πληρωμές. Αναλυτικά, οι δηλώσεις από εργαζομένους και εργοδότες των πληττόμενων βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεων θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Αντίστοιχα, η πληρωμή των ειδικών αποζημιώσεων, που θα υπολογιστούν με βάση τα 800 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί μετά τις 7 Δεκεμβρίου και έως τις 21 Δεκεμβρίου, με τις πληροφορίες από το υπουργείο Εργασίας να θέλουν μια πληρωμή κοντά στις 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την "Καθημερινή".

Αδεείς ειδικού σκοποί εν τω μεταξύ, έως τις 15 Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία οι εργοδότες να δηλώσουν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε11.1 τις άδειες ειδικού σκοπού, από 14/9/2020 (έναρξη σχολικού έτους 2020-2021) και έως 30/11/2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συστήματος «Εργάνη»:

α. Στο πεδίο κανονική άδεια εμφανίζεται πλέον η επιλογή κανονική ή άλλη άδεια.

β. Στο έντυπο Ε11.1 καταχωρίζεται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημερομηνία για το διάστημα από 14/9 έως 30/11/2020. Συνεπώς, η συγκεκριμένη καρτέλα θα συμπληρώνεται τόσες φορές για κάθε εργαζόμενο, όσες ημέρες αδείας (ειδικού σκοπού και κανονική άδεια ή/και άλλη άδεια) έχει πάρει για το διάστημα 14/9 – 30/11/2020, όπου σε κάθε εγγραφή καταχωρίζονται η ημερομηνία και το είδος της άδειας. Κατά την υποβολή ελέγχεται η αντιστοίχιση 3+1, δηλαδή 3 ημέρες άδειας ειδικού σκοπού, στις οποίες αντιστοιχεί μία ημέρα κανονικής άδειας ή άλλη άδεια.

γ. Αν κατά τις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου υποβάλλονται ημέρες αδείας οι οποίες δεν συμπληρώνουν τετράδα (3+1), τότε οι ημέρες αυτές θα μπορούν να συμπεριληφθούν στη δήλωση για τον μήνα Δεκέμβριο.

Βεβαίωση μετακίνησης

Τέλος, να σημειωθεί ότι νέα βεβαίωση μετακίνησης, με ημερομηνία έως τις 7 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να εκτυπώσουν όλοι οι εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Δεν απαιτείται κάποια δική τους ενέργεια, απλώς η εκτύπωση της νέας, διορθωμένης βεβαίωσης.