Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: Pfizer και BioNTech ζητούν έγκριση από την Ε.Ε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Pfizer και BioNTech υπέβαλαν αίτημα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για έγκριση του εμβολίου τους κατά της COVID-19.

Οι εταιρείες Pfizer και BioNTech κατέθεσαν αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) για την υπό όρους έγκριση του εμβολίου τους κατά του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσαν σήμερα.

Η αίτηση στον ΕΜΑ γίνεται αφού η αμερικανική φαρμακοβιομηχνία Pfizer και η γερμανική BioNTech υπέβαλαν αίτηση στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ στις 20 Νοεμβρίου.

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν στις 18 Νοεμβρίου τα τελικά αποτελέσματα της τρίτης φάσης δοκιμών του εμβολίου τους κατά της covid-19, σύμφωνα με τα οποία αυτό είναι κατά 95% αποτελεσματικό στην πρόληψη της μόλυνσης, χωρίς να έχει προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε σήμερα πως, αν τα δεδομένα είναι επαρκή, θα ολοκληρώσει μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου την αξιολόγηση του υποψήφιου εμβολίου της Pfizer κατά της Covid-19.

Ο EMA ανακοίνωσε επίσης πως έχει λάβει αίτηση για άδεια διάθεσης στην αγορά του υποψήφιου εμβόλιου της Moderna Inc κατά της Covid-19 και πως, αν τα δεδομένα είναι επαρκή, θα ολοκληρώσει την αξιολόγησή του για το εμβόλιο αυτό μέχρι τις 12 Ιανουαρίου.