Ο διπλός στόχος του Ολυμπιακού στην Ευρώπη

Δύο αγωνιστικές απομένουν για να ολοκληρωθούν οι όμιλοι των Κυπέλλων Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός έχει διπλό στόχο στον 3ο όμιλο του Champions League. Θέλει να «κλειδώσει» την 3η θέση που οδηγεί στους «32» του Europa League και να συνεχίσει να ελπίζει για το 2ο εισιτήριο της πρόκρισης στους «16» του Champions League.

Ο αποψινός αγώνας (22:00) στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ είναι καθοριστικής σημασίας. Με νίκη ή ισοπαλία ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει την 3η θέση στον όμιλο. Μόνο με νίκη θα μείνει «ζωντανός» στη μάχη για τη 2η θέση, με την προϋπόθεση ότι στο άλλο ματς του ομίλου η Μάντσεστερ Σίτι θα κερδίσει στην Πορτογαλία την Πόρτο.

Η 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League συμπεριλαμβάνει και 2 μεγάλα ντέρμπι. Σήμερα (22:00) στον 1ο όμιλο θα αναμετρηθούν η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπάγερν Μονάχου και αύριο (22:00) στον 8ο όμιλο θα γίνει το καθοριστικό παιχνίδι για την πρόκριση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Παρί Σεν Ζερμέν.

Την Πέμπτη στο Europa League, η ΑΕΚ στις 19:55 θα υποδεχτεί τη Μπράγκα και ο ΠΑΟΚ στις 22:00 θα δώσει κρίσιμο παιχνίδι στη Λευκωσία με την Ομόνοια.

Τριάδες και σκορ πολλαπλών επιλογών με ενισχυμένες αποδόσεις

Για όλα τα παιχνίδια του Champions League και του Europa League θα βρείτε στο Pamestoixima.gr και πολλές στοιχηματικές επιλογές με μεγάλες αποδόσεις.

Στο τριήμερο των κυπέλλων Ευρώπης το Pamestoixima.gr προσφέρει κάθε ημέρα τριάδες και σκορ πολλαπλών επιλογών με ενισχυμένες αποδόσεις.

Οι σημερινές προσφορές για τους αγώνες του Champions League:

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Ρεάλ Μαδρίτης: Over 1,5 γκολ η Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ-Άγιαξ: Goal, Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπάγερν: 4-6 γκολ.

Over 1,5 γκολ η Ρεάλ Μαδρίτης, Goal, 4-6 γκολ. Μαρσέιγ-Ολυμπιακός: Να κερδίσει στο 1 ο ημίχρονο ο Oλυμπιακός, Πόρτο-Μάντσεστερ Σίτι: Goal+Over 2,5, Γκλάντμπαχ-Ίντερ: Να σημειωθούν 2 γκολ στο 1 ο ημίχρονο.

Να κερδίσει στο 1 ημίχρονο ο Oλυμπιακός, Goal+Over 2,5, Να σημειωθούν 2 γκολ στο 1 ημίχρονο. Λοκομοτίβ Μόσχας-Σάλτσμπουργκ: Ισοπαλία στο 1 ο ημίχρονο, Αταλάντα-Μίντιλαντ: Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Αταλάντα, Μαρσέιγ-Ολυμπιακός: 2-3 γκολ.

Ισοπαλία στο 1 ημίχρονο, Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Αταλάντα, 2-3 γκολ. Μαρσέιγ-Ολυμπιακός: Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1,1-1,1-2.

Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1,1-1,1-2. Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπάγερν: Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0,1-1,1-3.