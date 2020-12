Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς υποβάλλεται σε θεραπεία σε κλινική

Γιατί υποβάλλεται σε θεραπεία με ραδιοσυχνότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η κλινική.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προετοιμάζεται για να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της νέας σεζόν, όμως δεν το κάνει στο γυμναστήριο ή σε κάποιο γήπεδο τένις, αλλά στην κλινική Alo Physiotherapy, στο κέντρο του Λονδίνου, ακολουθώντας θεραπεία με Tecar.

Πρόκειται για μία θεραπεία με ραδιοσυχνότητες, η οποία μέσω της μεταφοράς ενέργειας χωρίς ακτινοβολία, είναι σε θέση να διεγείρει και να επιταχύνει τη φυσική διαδικασία αναγέννησης και επούλωσης των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη, βοηθώντας στην γρηγορότερη αποκατάσταση των προβλημάτων τραυματισμού.

Μία θεραπεία πολύ γνωστή στους αθλητές, που τους επιτρέπει να αποκτήσουν καλύτερες προϋποθέσεις και να ανταγωνιστούν σε σκληρά τουρνουά. Ο 22χρονος, ο οποίος αντιμετώπισε τραυματισμό στα πόδια του στο Λονδίνο, έχει ξεκινήσει τη θεραπεία, έχοντας προσθέσει θεραπευτικό Pilates στο σχετικό πρόγραμμα.

«Ήταν απόλυτη χαρά μας να υποδεχθούμε τον Στέφανο Τσιτσιπά στην κλινική μας!», αναφέρθηκε στο twitter από αγγλικό θεραπευτήριο. Με αυτόν τον τρόπο, ο Τσιτσιπάς ευελπιστεί ότι θα είναι σε εξαιρετική κατάσταση στο Open της Αυστραλίας, τη νέα χρονιά στο Melbourne Park.