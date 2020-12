Οικονομία

Υπερταμείο: αρχίζει ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά για τους πολίτες και τους μετόχους, διατηρώντας τον κοινωνικό τους ρόλο.

Αρχίζει η υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες προσπάθειες μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, μέσα, όπως αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (Υπερταμείο), από ένα μεγάλο σχέδιο μετασχηματισμού που ξεδιπλώνεται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά για τους πολίτες και τους μετόχους, διατηρώντας τον κοινωνικό τους ρόλο, ως φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με το Υπερταμείο, βασικοί άξονες του σχεδίου μετασχηματισμού είναι ο εξορθολογισμός του κόστους, η υλοποίηση ενός μεγάλου σχεδίου εθελούσιας εξόδου εργαζομένων, η αλλαγή του μοντέλου εξυπηρέτησης της αλληλογραφίας, η αναδιάρθρωση του δικτύου, η διαμόρφωση νέας εμπορικής στρατηγικής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός με την αναβάθμιση συστημάτων και υπηρεσιών και την αυτοματοποίηση των λειτουργιών στα κέντρα διαλογής, η γενικότερη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και βέβαια η διαμόρφωση μιας νέας εταιρικής κουλτούρας.

Διεθνώς, αναφέρεται, η ταχυδρομική αγορά έχει αλλάξει ραγδαία, με συρρίκνωση της αλληλογραφίας, κυρίως λόγω των τεχνολογικών αλλαγών, και την υποκατάστασης από την ηλεκτρονική αλληλογραφία. Στην Ευρώπη, ωστόσο, μετά και το κύμα απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς, η πλειονότητα των Παρόχων Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας προχώρησαν με προγράμματα μετασχηματισμού, προκειμένου να αλλάξουν τα επιχειρησιακά και λειτουργικά τους μοντέλα και να μειώσουν αντίστοιχα τη βάση κόστους τους, ενώ ανέπτυξαν παράλληλα τις δραστηριότητες που εξυπηρετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα δέματα, καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Σημειώνεται ότι, τα ΕΛΤΑ είναι από τις παλαιότερες εταιρείες που λειτουργούν στη χώρα πάνω από 190 χρόνια, με 1.300 σημεία παρουσίας που εξυπηρετούν όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών και νησιών. Ο μετασχηματισμός τους αποτελεί τον πρώτο μετασχηματισμό τέτοιου μεγέθους δημόσιας επιχείρησης, σε έναν τομέα όπου οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη υλοποιήσει αντίστοιχα προγράμματα.