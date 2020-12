Οικονομία

Ευρωζώνη: αρνητικός πληθωρισμός για τέταρτο συνεχόμενο μήνα

Οι ανακοινώσεις της Eurostat, εντείνουν τις ανησυχίες για την υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη παρέμεινε αρνητικός τον Νοέμβριο για τέταρτο συνεχή μήνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat, τροφοδοτώντας την ανησυχία για την υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τον Νοέμβριο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -0,3%, όπως και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat. Τον Αύγουστο, διαμορφώθηκε κάτω από το μηδέν για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2016, στο -0,2%.

Ο πληθωρισμός απέχει πολύ από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επίπεδα τιμών «κοντά αλλά κάτω του 2%».