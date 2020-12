Υγεία - Περιβάλλον

Το μήνυμα του ΕΟΔΥ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Εν μέσω πανδημίας η φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του HIV και ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας στέλνει το μήνυμά του.

Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS την 1η Δεκεμβρίου 2020 με θέμα «Παγκόσμια Αλληλεγγύη, Κοινή Ευθύνη» βρίσκει την διεθνή κοινότητα εν μέσω της πανδημίας του SARS-COV-2.

«Ωστόσο, το διαρκές διακύβευμα της παγκόσμιας αλληλεγγύης και της κοινής ευθύνης για τις μεταδιδόμενες λοιμώξεις παραμένει, όπως και οι στόχοι μας ως χώρα παραμένουν ταυτόσημοι με τους στόχους του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNAIDS) για την εξάλειψη της επιδημίας μέχρι το 2030», αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Στην Ελλάδα, οι περισσότερες μεταδόσεις του HIV αποδίδονται στην απροφύλακτη σεξουαλική επαφή, κυρίως μεταξύ ανδρών. H παρατηρούμενη μείωση στις νέες διαγνώσεις κατά τα τελευταία έτη συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι πλέον τα περιστατικά που διαγιγνώσκονται με HIV ξεκινούν άμεσα αντιρετροϊκή θεραπεία, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν υιοθετηθεί και στη χώρα μας και η οποία αποδεδειγμένα μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης του HIV. «Για τους πρώτους δέκα μήνες του 2020, η μείωση που παρατηρείται στις νέες διαγνώσεις HIV θα πρέπει να ερμηνευτεί με προσοχή, δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας SARS-CoV-2, η οποία ενδεχομένως να περιόρισε την πρόσβαση στον διαγνωστικό έλεγχο για τον HIV», αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Τονίζει ότι η συστηματική και ασφαλής χρήση του προφυλακτικού, η στοχευμένη αγωγή υγείας, ο τακτικός έλεγχος για τον HIV και τα άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, η άμεση έναρξη και η συστηματική λήψη της αντιρετροϊκής αγωγής μετά τη διάγνωση, η απρόσκοπτη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και η εξάλειψη του στίγματος αποτελούν προϋποθέσεις για την επίτευξη του βασικού στόχου του UNAIDS και θα πρέπει να αποτελέσουν το περιεχόμενο μιας επικαιροποιημένης Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της επιδημίας στην Ελλάδα.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας μέσω του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης του HIV/AIDS, αλλά και της συμβολής του στην εξέταση, την θεραπεία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ατόμων που ζουν με τον HIV, έχει ως βασικές του προτεραιότητες την πρόληψη της HIV λοίμωξης, τη μείωση της σχετιζόμενης με τον HIV νοσηρότητας και θνητότητας, την εξάλειψη των ανισοτήτων και του στίγματος και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την υιοθέτηση υγιούς και ασφαλούς στάσης και συμπεριφοράς.