Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Από την Κομισιόν η τελική έγκριση για τα εμβόλια

Η δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τελική έγκριση των εμβολίων κατά του κορονοϊού.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δώσει την τελική έγκριση για την κυκλοφορία των εμβολίων κατά της Covid-19 λίγες ημέρες αφού ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) δώσει την έγκρισή του. Αυτό ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν αρμόδιος για θέματα υγείας, Στέφαν ντε Κέρσμάκερ.

Ο ΕΜΑ ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητες επιστημονικές εκτιμήσεις για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων της Pfizer/BioNtech και της Moderna. Εάν ο ΕΜΑ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη ενός εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με την προστασία από τον covid19, θα δώσει μια θετική σύσταση.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί στη συνέχεια να χορηγήσει άδειες κυκλοφορίας που ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)», εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Σημείωσε, μάλιστα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακολουθήσει «fast track» διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων, για να ολοκληρώσει όλα τα βήματα μέσα σε λίγες ημέρες. Μέχρι τότε, τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεχίζουν να προετοιμάζονται για την προμήθεια των εμβολίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο EMA ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αποφασίσει για την έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech στις 29 Δεκεμβρίου και στις 12 Ιανουαρίου για το εμβόλιο της Moderna.